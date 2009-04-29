آمریکا ارتش پاکستان را آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، به موجب این توافق آمریکا تجهیزات ضد شورش جدیدی را به پاکستان وارد می کند تا با آموزش ارتش این کشور توانایی آنها را در برابر شبه نظامیان افزایش دهد.

به نوشته این روزنامه، اقدامات جدید طالبان در پاکستان و پیروزی های بدست آمده توسط آنها به شدت موجب نگرانی آمریکا شده و از همین رو واشنگتن از اسلام آباد می خواهد تا اقدامات خود در مقابله با این شبه نظامیان را افزایش دهد.

بر همین اساس، هرچند اسلام آباد دیروز سه شنبه مواضع طالبان را بمباران کرد و از ابتدای هفته حمله زمینی به مواضع آنها را آغاز کرده اما با این وجود آمریکا همچنان در مورد توانایی ارتش پاکستان برای برخورد با طالبان تردید دارد.

این در حالی است که رسانه های پاکستانی از کشته شدن 150 نفر از نیروهای طالبان در درگیریهای چند روز اخیر با ارتش این کشور خبر می دهند.

کمک نظامی آمریکا به پاکستان در حالی انجام خواهد شد که اختلاف نظرهایی در واشنگتن درباره نحوه ارائه این کمکها وجود دارد.

سناتور کیت و کارل لوین از کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کردند که کمک های آمریکا به پاکستان می تواند به این کشور در مبارزه با تروریسم کمک کرده و راهبرد دولت باراک اوباما را به پیش ببرد.

بوند با اشاره به دیدار اخیر خود از پاکستان گفت: ما در درجه اول نیاز داریم تا هند را راضی کنیم نیروهای خود را از کشمیر خارج کند که این امر به ژنرال اشفق کیانی[رئیس ستاد ارتش پاکستان] کمک خواهد کرد تا نیروهای خود را به مبارزه با ترویسم در داخل متمرکز کنند.

وی گفت: ما نیاز داریم تا نیروهای پاکستانی به مرزها با افغانستان بروند و می توانیم برای آنها کمک های اطلاعاتی و لجستیکی فراهم آوریم.

سناتور کارل لوین نیز ضمن موافقت با بوند گفت: این تنها پاکستانی ها هستند که می توانند از خود دفاع کنند آنها باید تصمیم بگیرند که چه نوع کشوری می خواهند ما می توانیم به آنها کمک کنیم. می توانیم از آنها حمایت کنیم و برای آنها اطلاعات فراهم آوریم. می توانیم از آنها حمایت های اقتصادی هم بکنیم.

لوین افزود: پاکستان مانند عراق است ما می توانیم مفید باشیم اما نمی توانیم بر آنها مسلط شویم و به آنها دیکته کنیم. این تنها پاکستانی ها هستند که می توانند مسائل خودشان را حل و فصل کنند و کشورشان را حفظ کنند.