ناشران شهرستانی نیازمند توجه ویژه هستند

سید جواد رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکل ریشه ای ناشران شهرستانی آن است که نگاه ناشران تهرانی و سیاستگذاران نسبت به آنان نگاه تحقیرآمیزی است و این موضوع در خرید کتاب و اطلاع رسانی به ناشران نمود پیدا می کند.

وی ادامه داد: از آنجا که بیشتر امکانات در تهران متمرکزاست تنها در زمانهای آمارگیری ناشران شهرستانی مهم می شوند.

رسولی تصریح کرد: با اینکه کتابهای با ارزشی در شهرستانها تولید می شود اما در نقد کتابهایی که خانه کتاب برگزار می کند تنها کتابهای ناشران تهرانی بررسی می شود.

این ناشر شهرستانی تاکید کرد: این اتفاق در جریان انتخابات کتاب سال هم می افتد.

انتشارات" آهنگ قلم" امسال با 150 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب حضور می یابد که اکثر آنها در حوزه دانشگاهی است.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.