ایران متجاوز نیست اما به هر تجاوزی پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جنیف عبدو" نویسنده و روزنامه نگار مسلمان آمریکائی لبنانی تبار و همچنین کارشناس ایران در مؤسسه "قرن آمریکا" در خصوص اوضاع ایران و نقش منطقه ای آن با خبرنگار روزنامه البلاد در بحرین به گفتگو نشست.

خانم عبدو در این مصاحبه تاکید کرد که سیاست های ایران در مبارزه با رژیم اسرائیل و همچنین ضعف کشورهای منطقه در این باره سبب تقویت این کشور در افکار عمومی منطقه شده است.

متن این مصاحبه به شرح زیر است:

س) طی چند سال اخیر نفوذ ایران در منطقه عربی با قدرت بروز نموده تا حدی که برخی از آن به عنوان «خطر ایران» یاد می کنند، آیا فکر نمی کنید چنین نفوذی در پی اشتباهات بسیار زیاد سیاستهائی بوده باشد که آمریکا از آن تبعیت نموده است؟



ج) درست است که این مسئله تا حد زیادی با سیاستهای آمریکا در برخورد با افغانستان وعراق مرتبط بوده ولی مسئله همچنین به دولتهای عربی، مسئله خاورمیانه و مبارزات اعراب و اسرائیل نیز بازمی گردد. نفوذ ایران تنها منحصر به مواضع خارجی آن نیست بلکه به داخل جوامع عربی نیز باز می گردد، وقتی که مردم به اوضاع رژیم اسرائیل، سیاستهای آمریکا و دولتهای خود که بدان اعتماد ندارند می نگرند، آیا می توانند باور کنند که آنها صادقند؟ بسیاری از سیاستهائی که از سال 2001 به این طرف دنبال شده به ایران این فرصت نفوذ را داده است و همچنین نقشی که تهران ایفا نموده نوعی مصداق آن بوده است.



درست است که ایران به خاطر حمایت از حماس و حزب الله، به آنها کمک می کند، ولی این استراتژی در خدمت به منافع ایران در منطقه است و این استراتژی هوشمندانه و ترسیم شده ای است که رهبری ایران آن را دنبال می کند.

س) آیا فکر نمی کنید در ترسیم چهره «خطر ایران» در منطقه مبالغه شده است؟

ج) من معتقدم که باید به اختلاف در نیتها و سمت گیریها نگریست. اما آنچه بسیارمهم است اینکه نباید نگرانی زیادی از بابت امکان حمله ایران به کشور دیگری وجود داشته باشد. بله، ایران در صورتی که به آن حمله شود، پاسخ خواهد داد ولی آغاز کننده حمله ای نخواهد بود.

س) امکان انجام گفتگوی واشنگتن و تهران در آینده نزدیک پس از انتخابات ایران را چگونه می بینید؟



ج) من معتقدم فرصتهای زیادی برای گفتگو وجود دارد ولی ایالات متحده قبل از ورود به آن می خواهد مطمئن شود که چنین گفتگویی چه نتایجی در بر خواهد داشت. به نظر من باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می خواهد مطمئن شود که چنین گفتگویی چه نتایجی خواهد داشت و دولت آمریکا در اتخاذ هرگام خود بسیار با احتیاط برخورد می کند، بویژه اینکه اگر گفتگو در سطح شخصیتهای عالی رتبه دو طرف انجام شود و باید نتایجی را در بر داشته باشد. به عبارت دیگر می خواهد ضمانت های بیشتری برای چنین مذاکراتی داشته باشد و اینکه به این اعتقاد برسند که ایران نیز ابتکارات جدی در خدمت به این گفتگو ارائه خواهد نمود و در غیر این صورت یک گام شکست خورده و ناموفقی خواهد بود.

س) بسیاری از کشورهای منطقه از انجام چنین گفتگویی و یا به عبارت دیگر از روابط بین آمریکا و ایران هراس دارند که مبادا در روابط آنها تاثیر داشته باشد. نظر شما در خصوص این نگرانیها وهراسها چیست؟

ج) گمان نمی کنم که واقعیت داشته باشد، نمی توان روابط با ایران را به حساب روابط با کشورهای عربی بویژه کشورهای خلیج [فارس]توسعه بخشید، فکر نمی کنم گزینه ایالات متحده آمریکا در انجام گفتگو با ایران به حساب هر طرف دیگری، یک گزینه خوبی باشد.

س) تاکنون تالیفات و پژوهشهای زیادی در باره اسلام و خاورمیانه انجام داده اید. نظر شما در خصوص بروز اسلام سیاسی در جوامع عربی چیست؟

ج) در حقیقت جوامع عربی بیشتر به دیانت روی آورده اند، به عنوان مثال جامعه مصر از 25 سال پیش به این طرف متدین تر شده است، آنها خواهان رهبران دینی هستند و فرصت برای گرایشات مذهبی مهیا شده تا در صحنه سیاسی نقش بیشتری ایفا کنند.



جنیف عبدو، نویسنده و روزنامه نگار مسلمان آمریکائی لبنانی تبار، تحلیلگر سیاست خارجه "بنیاد قرن" (Century Foundation) در واشنگتن ونیویورک می باشد. وی همچنین محقق و پژوهشگر در دانشگاه هاروارد، به مدت 20 سال خبرنگار روزنامه های معروف اروپائی وآمریکائی مثل گاردین، اکونومیست، هرالد تریبیون وغیره بوده و اکثر مقاله های وی پیرامون امور خاورمیانه بوده است . این نویسنده در ایران نیز به عنوان خبرنگار اقامت داشته است.