مراسم قرعه کشی مسابقات پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور وحید مرادی رئیس فدراسیون شنا، چوبینگ ژانگ دبیرکل کنفدراسیون شنا آسیا ، طاها سلیمان الکشری، مدیر اجرایی کنفدراسیون شنا آسیا، خسرو امینی، رئیس کمیته فنی واترپلو کنفدراسیون شنا آسیا، فیصل سوار از کویت خزانه دار کنفدراسیون شنا آسیا، احمد فرمان از کویت عضو کمیته فنی واترپلو آسیا و نمایندگان 5 تیم شرکت کننده در این مسابقات برگزار خواهد شد، برنامه و زمان بندی برگزاری مسابقات قهرمانی واترپلو جوانان آسیا مشخص می شود.
مسابقات قهرمانی واترپلو جوانان آسیا با شرکت تیمهای قزاقستان، کویت، عربستان، ازبکستان و ایران از 11 تا 15 اردیبهشت ماه به صورت دورهای در استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
سه تیم برتر این مسابقات به مرحله نهایی رقابتهای واترپلو قهرمانی جوانان جهان که شهریور ماه سال آینده با حضور تیمهای واترپلو 24 کشور جهان در کرواسی برگزار خواهد شد، راه پیدا می کنند.
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