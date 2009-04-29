آلمان از حل منطقه ای مسائل افغانستان استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فرانک والتر اشتاین مایر" که بعد از دیدار با حامد کرزای در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : در این راه حل منطقه ای پاکستان نیز باید با تروریسم مبارزه کند.

مرز پاکستان با افغانستان، محلی برای حملات شبه نظامیان به نیروهای ائتلاف است و پاکستان باید اقدامات خود علیه شبه نظامیان را افزایش بدهد.

اشتاین مایر پیش از ظهر چهارشنبه بطور سرزده وارد کابل شد. این چهارمین سفر اشتاین مایر به افغانستان از سال 2007 تا کنون محسوب می شود.

آلمان در حال حاضر سه هزار و 500 نظامی در افغانستان دارد و تصمیم دارد تا در آینده ای نزدیک این تعداد را به چهار هزار و 400 نظامی افزایش بدهد.

گفته می شود که نظامیان آلمانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگوست به این کشور اعزام می شوند.