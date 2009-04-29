تسهیلات بنگاه های اقتصادی در محل خود صرف شود

به گزارش خبرنگار مهر در فریدونکنار، امید نیک نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته، 27 طرح اشتغالزایی با اعتباری معادل 23 میلیارد و 700 میلیون ریال از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده در شهرستان فریدونکنار اجرایی شد.

نیک نژاد افزود: با اجرای این 27 طرح که شامل طرح های گردشگری، تولیدی، مسکن، صنایع بسته بندی و کشاورزی بوده است برای بیش از 130 جوان منطقه اشتغالزایی شد.

وی از برخورد با اشخاصی که تسهیلات بنگاه ها را غیر از اهداف اشتغالزایی مصرف کنند، خبر داد و افزود: تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده باید در محل خود صرف شود و نظارت بر این امور در دستور کار قرار دارد.

فرماندار فریدونکنار در خصوص بحث گردشگری منطقه نیز گفت: در دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان، ساحل فریدونکنار به عنوان منطقه نمونه گردشگری کشور انتخاب شد که با تعامل دستگاه های اجرایی درصد هدایت گردشگری بیشتر به منطقه هستیم.

وی توجه به توسعه استان در بحث گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: استفاده بهینه مردم کشور و اشتغالزایی دو پیامد بسیار مهم و خوب جذب و هدایت گردشگران است.

نیک نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به سواحل بکر فریدونکنار و استعداد های بالقوه در منطقه می توان با ایجاد شهرک صنعتی در مسیر درآمدزایی برای امور شهرستان برآمد و ما نیز در حمایت از سرمایه گذاران بخش های مختلف در شهرستان بسیار مصمم و جدی هستیم.

فرماندار فریدونکنار بیان داشت: بحث مطالعاتی ایجاد بازارچه مرزی در فریدونکنار تصویب شده است و با تعامل دستگاههای اجرایی و بکارگیری از افراد متفکر و صاحب نظر در جهت ارتقاع بحث گردشگری – اشتغال زایی و بازرگانی شهرستان گام بر می داریم.

وی افزود: مجوز احداث سه مجتمع گردشگری در فریدونکنار دریافت شد.