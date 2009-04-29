محکومیت استقلال به برگزاری یک دیدار در استان همجوار و محرومیت لیدرها

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی پس از بررسی پرونده دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سایپا کرج و اتفاقاتی که در این دیدار افتاد، امیرقلعه نویی سرمربی استقلال را به خاطر اعتراض به نحوه قضاوت، دخالت در امر داوری و تحریک تماشاگران به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد

همچنین به دلیل فحاشی تماشاگران استقلال نسبت به داوران ، مسئولین فدراسیون و سرمربی تیم مقابل، به برگزاری یک مسابقه به عنوان میزبان در استان همجوار با نظر سازمان لیگ برتر با حضور هواداران و قید عدم حضور لیدرها و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال محکوم شده است.

ضمن اینکه تمامی لیدرهای تیم فوتبال استقلال تهران به استناد ماده 86 از حضور در استادیوم های ورزشی تا اطلاع ثانوی محروم می شوند.

تیم فوتبال سایپا کرج به استناد بند الف ماده 69 آئین نامه و به دلیل اخطار گرفتن چهار بازیکن این تیم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

