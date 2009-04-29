به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عفیفه عصر امروز در نشست نقد و بررسی این مجموعه در خانه هنرمندان درباره اینکه آیا "اشک‌ها و لبخندها" فیلمفارسی است گفت: ظاهراً در مجموعه‌ها مد شده تا کلاه مخملی دیده می‌شود، دوستان می‌گویند فیلمفارسی است. در حالی که آنچه فیلم را فیلمفارسی می‌کند، مضامین است.

این تهیه‌کننده درباره روند تولید "اشک‌ها و لبخندها" توضیح داد: ابتدا قرار بود من و آقای فتحی یک فیلم تلویزیونی بر مبنای فیلمنامه علیرضا کاظمی‌پور بسازیم، اما دوستان شبکه یک فیلمنامه‌ای برای ساخت به ما ارائه کردند که هفت قسمت آن نوشته شده بود. از فیلمنامه خوششمان نیامد و طرح "اشک‌ها و لبخندها" را ارائه کردیم و این مجموعه تولید شد.

عفیفه درباره تاخیری که در پخش ترانه تیتراژ پایانی پیش آمد گفت: ما ترانه تیتراژ پایانی را دیر به واحد موسیقی ارائه کردیم و برای همین تصویب نشد، اما بعد از صحبت‌هایی که با مدیران شبکه داشتیم ترانه تیتراژ پایانی پخش شد.

وی درباره جایگاه "اشک‌ها و لبخندها" در کارنامه هنری‌اش گفت: این مجموعه یکی از بهترین کارهایم است و همه گروه برای این مجموعه زحمت کشیدند. امیدوارم کارهای مناسبتی زودتر تصویب شوند تا نویسنده و گروه تولید زمان لازم را برای تولید داشته باشند و ما از همه توانایی‌هایی که در اختیار داریم بهره‌مند شویم.

این تهیه‌کننده درباره بودجه این مجموعه گفت: هر مجموعه با توجه به قصه و موارد دیگر خودش بودجه را تعیین می‌کند و اینطور نیست که یک مجموعه مناسبتی بودجه خاصی داشته باشد.