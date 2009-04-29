پالایش 300 هزار بشکه نفت جمهوری آذربایجان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند جمهوری آذربایجان، جلیل سالاری با بیان اینکه ایران هم اکنون بدون آنکه پالایشگاه جدیدی را بسازد، امکان پالایش نفت آذربایجان را دارد، گفت: ایران هم اکنون می تواند عهده دار پالایش حدود 300 هزار بشکه نفت آذربایجان از طریق پالایشگاه "نکا" باشد.

وی با اشاره به اینکه همان طور که هنگام حوادث اخیر گرجستان بخشی از نفت آذربایجان از همین طریق منتقل شده است، تصریح کرد: به نظر ما انتقال نفت آذربایجان از طریق ایران، مقرون به صرفه و کوتاه ترین راه است. شرکت ملی پالایش و پخش در نکا به دو شکل قادر خواهد بود، از نفت آذربایجان استفاده کند.

وی ادامه داد: در این رابطه هم می توانیم نفت آذربایجان را بخریم و هم می توانیم در قالب سوآپ از آن استفاده کنیم.

به گفته مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخشهمچنین فرآوری نفت خام آذربایجان در پالایشگاه های نفت تهران، تبریز و اصفهان نیز امکان پذیر است، به طوری که در این سه پالایشگاه تمامی شرایط لازم جهت پالایش نفت آذربایجان وجود دارد.

سالاری افزود: همچنین پالایشگاه کاسپین هم که در شمال کشور در حال ساخت است، دارای چنین قابلیتی خواهد بود. این پالایشگاه روزانه 300 هزار بشکه نفت خام را فرآوری خواهد کرد. نفت خام جنوب ایران جهت پالایش از طریق خط لوله به این پالایشگاه منتقل خواهدشد.

وی اظهار کرد: البته این مسئله بهتر است که نفت کشورهای همسایه ایران وکشورهای آسیای مرکزی در این پالایشگاه فرآوری و در بازار منطقه ای مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم برای فرآوری نفت آذربایجان در پالاشگاه خزر واقع در شمال ایران قراردادهای درازمدتی با شرکت دولتی نفت آذربایجان منعقد شود، یادآور شد: در رابطه ایران آماده برگزاری مذاکرات در این زمینه است.

سالاری در ادامه با یادآوری این موضوع که هم اکنون بطور میانگین در ایران روزانه حدود 6/1 میلیون بشکه نفت پالایش میشود، اظهار کرد: ایران برای آینده ساخت 7 پالایشگاه نفتی جدید را در نظر گرفته و اگر این پالایشگاه های نفتی تا سال 2014 مورد بهره برداری قرار بگیرد، بطور روزانه در ایران حدود 3/3 میلیون بشکه نفت پالایش خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از این 7 پالایشگاه در شمال ایران در حال ساخت است؛ گفت: این پالایشگاه با نفت خام جنوب و مرکز ایران تامین می شود. همچنین ساخت پالایشگاه دیگری در شمال غرب ایران در نزدیکی شهر تبریز در نظر گرفته شده است که فرآوریهای نفتی این پالایشگاه منطقه آذربایجان ایران را تامین خواهد کرد. سالاری افزود: همچنین برای صادرات نفت به ترکیه و کشورهای دیگر نیز امکاناتی بوجود خواهد آمد. در غرب ایران در شهر کرمانشاه یک پالایشگاه قدیمی است که در این پالایشگاه بطور روزانه 23 هزار بشکه نفت میتواند فرآوری شود.

این مقام مسئول، بیان کرد: همچنین 2 پالایشگاه نفت خام در بندرعباس در حال ساخت است که با بهره برداری از این پالایشگاه ها امکانات فرآوری نفت بطور روزانه به یک میلیون بشکه خواهد رسید.

به گفته وی از پالایشگاه بندرعباس برای صدور نفت به پاکستان و کشورهای شرق آسیا نیز شرایط لازم فراهم شده است.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش تبیین کرد: تمامی این 7 پالایشگاه جدید ایران بر اساس قانون جدید کشور جهت استفاده به شرکتهای غیر دولتی داده خواهد شد. سهم زیادی از این پالایشگاه ها جهت خصوصی سازی به شرکتهای مختلف ارائه شده و فقط 20 درصد از سهام آن مخصوص شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران خواهد بود.

وی با اشاره به این که راه های مختلف ترانزیت نفت خام از دریای خزر ریسک هایی به همراه دارد، گفت: انتقال نفت حوزه خزر از طریق ایران دارای مزیت هایی است.

سالاری با اشاره به با وجود بحران مالی در دنیا، خاطر نشان کرد: در آینده مصرف انرژی در شرق آسیا بیشتر خواهد بود. کشورهایی که در حال توسعه هستند از انرژی بیشتری استفاده خواهند کرد.

وی یادآور شد: خط لوله نکا بطور روزانه میتواند 370 هزار بشکه نفت منتقل کند. که می توان با نصب 2 پمپاژ امکانات انتقال نفت از طریق این خط لوله را به 500 هزار بشکه در روز برسانیم.

وی با تاکید بر این که هم اکنون امکان انتقال روزانه 500 هزار بشکه نفت از حوزه خزر امکانپذیر است، بیان کرد: این نفت خام می تواند در پالایشگاه های تهران، اراک، تبریز و اصفهان فرآوری شود. همچنین بر اساس بررسی های دیگر می شود گفت که با استفاده دو مرحله ای از خط لوله "نکا" می توان میزان انتقال روزانه نفت از آن را به یک میلیون بشکه رساند.