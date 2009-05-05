اختصاص امکانات به ناشران شهرستانی عادلانه شود

محمد رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مشکلی که از اولین دوره نمایشگاه کماکان ادامه دارد این است که برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب تسهیلات رفاهی چندانی برای ناشران شهرستانی در نظر نگرفته‌اند.

وی افزود: مسئولان وزارت ارشاد اگر چه در قبال هزینه ناشران شهرستانی 50 درصد تخفیف قائل شده‌اند اما متاسفانه این تخفیف به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و منطقی برای توزیع آن وجود ندارد.

رنجبر اذعان کرد: هزینه یک ناشر شهرستانی که از دورترین نقطه کشور در این نمایشگاه شرکت می‌کند به هیچ وجه با یک ناشر شهرستانی که فاصله اندکی با تهران دارد یکسان نیست اما هر دو به یک میزان از یارانه برخوردارند.

وی در ادامه حمل و نقل کتاب و محل اسکان ناشران شهرستانی را از دیگر مشکلات ناشران شهرستان خواند و تصریح کرد: برای اسکان ناشران شهرستانی هیچ تدبیری اندیشیده نشده است و هرسال این مسئله مشکلات فروانی را پیش پای ما می‌گذارد. همچنین نحوه اختصاص امکانات در سطح نمایشگاه نیز متناسب نیست. مثلا واگذاری غرفه‌ها به ناشران تهرانی در مقایسه با ناشران شهرستانی یکسان نیست.

مدیر انتشارات پرسش ادامه داد: در کنکور سراسری دانشگاه مشاهده می‌کنیم نمره دانش آموزان شهرستانی بر اساس محدودیتها و موقعیت جغرافیایی آنها سنجیده می‌شود اما مسئولان فرهنگی امتیازی برای یک ناشر شهرستانی که با انواع محدودیتها روبروست قائل نشده‌اند.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.