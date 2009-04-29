30 هزار متقاضی مسکن مهر شیراز در انتظار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم عزیزی در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز که عصر چهارشنبه با حضور محسنی اژه ای برگزار شد، افزود: برای تامین زمین بقیه متقاضیان مسکن مهر در شیراز باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه در بحث مسکن مهر امام رضا (ع) نیز مشکلاتی وجود دارد، عنوان کرد: برای برطرف شدن مشکلات برق، آب و گاز این شهرک به چند مصوبه نیازمندیم.

فرماندار شیراز ادامه داد: برای رفع مشکل حمل و نقل عمومی به ویژه خط دوم قطار شهری که باعث به وجود آمدن ترافیک در شهر شیراز شده به چندین مصوبه نیاز داریم.

وی با اشاره به خشکسالی دو سال گذشته در استان فارس و شهرستان شیراز، یادآور شد: در شهرستان شیراز 417 روستا دارای سکنه وجود دارد که شغل اصلی آنها کشاورزی است که به دنبال وقوع خشکسالی با مشکل روبرو شده اند که در این رابطه نیز باید تصمیماتی گرفته شود.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه در گذشته شیراز مقام اول عقب ماندگی در کشور را داشت، خاطرنشان کرد: در گذشته مدیران به شیراز به عنوان یک شهر برخوردار نگاه می کردند و همین باعث عقب ماندگی این شهر شده بود که در حال حاضر بسیاری از عقب ماندگی های این شهرستان برطرف شده است.