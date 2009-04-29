آزادی 4 افسر لبنانی رسوایی بزرگ برای 14 مارس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان،حزب الله از حکم "دانیال فرانسیس"قاضی بخش تدابیر مقدماتی در دادگاه بین المللی ویژه بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان که از مقامهای این کشور خواست چهار افسر لبنانی در ارتباط با این پرونده را پس از چهار سال بازداشت،از زندان آزاد کنند،استقبال کرد.



در بیانیه حزب الله آمده است : حزب الله از آزادی چهار افسر پس از بازداشت طولانی در زندانی که جریان14 مارس با تهمت و ظلم بدون هر گونه توجیه یا مدرکی بر آنها تحمیل کرد و تمام قوانین را زیر پا گذاشت و سبب توهین به دستگاه قضایی شد،استقابل می کند.



حزب الله،آزادی این چهار افسر را محکومیت آشکار عاملان بازداشت آنها دانست و اینکه منطق انتقامجویی و عملکرد فریبکارانه به تحقق حقیقت یا عدالت منجر نمی شود.



در بیانیه حزب الله آمده است : بازداشت چهار افسر رسوایی بزرگی برای طرفداران منطق انتقامجویی و انحصارگرایانه(دراشاره به 14 مارس) و گمراه سازی هدفمند روند تحقیق برای جلوگیری از شناسایی جنایتکاران واقعی در جنایت ترور شهید رفیق حریری به شمار می رود.



در ادامه این بیانیه آمده است : حزب الله با تبریک به چهار افسر و خانواده هایشان به سبب آزادی تاکید می کند اولویت در حال حاضر بازخواست و مجازات مسئولانی است که سالها به گمراه سازی و تضییع حقوق و وقت کشی پرداختند و کشور را در گرداب فتنه ها وارد کردند و این مقدمه ای برای کشف حقیقت جنایت ملی بزرگ و قصاص مرتکبان آن است.

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