چراغی که ذهن شما را می خواند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در راستای یافتن شیوه ای برای خواندن ذهن افراد به تحقیقات فراوانی روی آورده اند که از آن جمله می توان به استفاده از سیستم ام آر آی به منظور مطالعه فعالیتهای مغزی افراد در هنگام تفکر به موضوعی خاص اشاره کرد.

یکی از دستاوردهای کاربردی حاصل از این تحقیقات تولید چراغهایی است که با استفاده از تفکر صاحب خود تغییر رنگ می دهد. این چراغ توسط محققان دانشگاه پرینستون به عنوان قسمتی از برنامه تحقیقاتی تعامل ذهنی ارائه شده است.

محققان اعلام کردند که Mind Lamp یا چراغ ذهن بر اساس پدیده ای کوانتمی به نام تونل الکترونی تغییر رنگ می دهد.

این چراغ به میکروپردازشگرهایی مجهز است که موازنه و ترکیب رنگهای سبز، قرمز ، آبی و سفید را به واسطه چراغهایLED به عهده دارند. این امر باعث می شود رنگهای بیشتری از قبیل نارنجی، زرد، سایان، بنفش و ماژنتا نیز از ترکیب رنگهای اصلی در چراغ به وجود آید.

محققان معتقدند سیستم داخلی موجود در این چراغ می تواند تحت تاثیر ذهن انسان، نیات، احساسات، افکار و یا فرایندهای ناخودآگاه وی نیز قرار گیرد این در حالی است که تاثیر خودآگاه انسان بر روی این سیستم از گذشته و پس از سالها تحقیقات به اثبات رسیده است.

بر اساس گزارش گیزمگ، آزمایشها نشان می دهد که چراغ ذهن تحت کنترل ذهن انسان تغییر رنگ داده و مصرف کننده می تواند رنگ نور آن را متناسب با علاقه خود تغییر دهد. این چراغ به همراه کابل و کتابچه ای به منظور توضیح تحقیقات اکنون با قیمت 149 دلار در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.