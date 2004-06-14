به گزارش خبرنگار مهر در قم آيت‌ الله اميني در اين ديدار كه در آستانة سالروز تشكيل سازمان تبليغات اسلامي صورت گرفت، افزود: در طول انقلاب و حتي قبل از انقلاب، فرهنگ كشور ما به اندازة كنوني مورد هجمه قرار نگرفته بود و دشمن با جنگ فرهنگي خود با تمام امكانات در صدد بي‌هويت ساختن نظام از اسلاميت آن است.



نايب رييس مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر اين كه دشمن قصد مبارزة بنيادي با نظام دارد، گفت: استكبار جهاني خصوصاً در مسائل فرهنگي سرمايه گذاري كرده‌ است تا به جهان بگويد: جمهوري اسلامي حتي نتوانسته به اهداف انقلاب خود كه احياگري ارزش‌هاي اسلامي و مبارزه با فساد است، دست پيدا كند.



آيت‌ا… اميني با اشاره به اين كه قم به عنوان پايگاه انقلاب محسوب مي‌شود، اظهار داشت : متأسفانه با توسعة برخي وسايل ارتباطي، دشمن در صدد انحراف فكري جوانان است و اين وضعيت از ظاهر شهر قم كاملاً پيداست.



امام جمعه قم به وجود اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي نظير طلاق در كشور اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: متأسفانه سن ابتلا به اعتياد از مرز كهن ‌سالي به 15 و حتي پايين ‌تر رسيده و چنانچه اين رويه ادامه پيدا كند، نسل آيندة انقلاب نسلي بي‌هويت و بي‌توجه به ارزش‌هاي اسلامي و ملي است.



وي روابط نسنجيده عده ‌اي از جوانان و سوء استفاده از غرائز آنها را از عوامل بروز اوباشيگري در جامعه معرفي كرد و افزود: با رشد اختلاف ميان خانواده‌ها و طلاق، انحرافاتي در جامعه به وجود آمده كه اين امر باعث توسعة مواد مخدر و زندان‌ها شده است.



آيت‌الله اميني با بيان اين كه در شرايط ويژه و استثنايي حال حاضر كشور ديگر نمي‌توان از روش‌هاي گذشته به عنوان اهرم‌هاي تبليغاتي استفاده كرد، گفت: بايد تمركز خاصي همراه با برنامه ‌هاي منسجم در سطح ملي صورت گيرد و با شناخت بحران‌ها و راهكار‌هاي عملي، زمينه هدايت جامعه به خصوص جوانان و خانواده‌ها را هرچه سريع‌ تر فراهم كرد.

نايب رييس مجلس خبرگان رهبري، تعطيلات تابستاني را فرصتي مناسب خواند و افزود: مسؤولان بايد در طرح غني‌سازي اوقات فراغت به جوانان و خانواده‌ها مشاوره ‌هاي فرهنگي، اخلاقي و تربيتي بدهند تا موجب رشد شناخت و توجيه آنها در خصوص آسيب‌شناسي انحرافات اجتماعي گردد.



آيت‌الله اميني با قدرداني از زحمات و تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي تشكل‌هاي فرهنگي كشور به ويژه فعاليت‌هاي سازمان تبليغات اسلامي گفت: يكي از مشكلات جامعه ما اشعار و سخنان مداحان است كه متأسفانه به شكل افراطي و غيرواقع به بيان بعضي مطالب مي‌پردازند و چنانچه تشكيلات عالمانه و تخصصي در زمينه بررسي اشعار آنان پيش‌بيني شود، مي‌تواند زمينة بيشتر هدايت جامعه به خصوص جوانان را فراهم كرد.



امام جمعه موقت قم نقش مساجد را در تبيين رشد اخلاقي و معرفتي جامعه بسيار اساسي خواند و افزود : سعي كنيد برنامه‌هاي خود را در مساجد برگزار كنيد تا جوانان از انحرافات موجود در برخي از تشكل‌هايي كه خود را از مساجد جدا مي‌كنند، در امان بمانند.



آيت‌الله اميني در پايان توجه به نقاط محروم و روستاها را از سوي مسؤولان فرهنگي خاطرنشان كرد و گفت: عنايت به روستا‌ها فقط منحصر به ايام محرم و رمضان نباشد و پيوسته به رفع نيازهاي فرهنگي آن مناطق اهتمام ورزيده شود.

خاطرنشان مي‌شود در اين ديدار حجت‌الاسلام و المسلمين ايراني رييس سازمان تبليغات اسلامي طي گزارشي از عملكرد اين سازمان، تأكيد كرد: مسؤولان استان به ويژه دستگاه‌هاي فرهنگي با هماهنگي و تمركز بيشتر بايد توطئه‌هاي حساب شده دشمنان را در زمينه هجوم فرهنگي و ايجاد فرهنگ ابتذال در قم، دريافته و با آن عالمانه برخورد كنند.

