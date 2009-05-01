ایجاد و توسعه مناطق صنایع انرژی بر از اولویتهای وزارت صنایع است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در بازدید از سایت منطقه ویژه صنایع انرژی بر شهرستان لامرد افزود: منطقه صنعتی و صنایع ویژه در بخش صنایع انرژی بر در شهرستان لامرد از مهمترین مواردی است که در استان فارس باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

محرابیان گفت: هم اکنون در حوزه صنعت، چه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و چه صنایع انرژی بر که در لامرد به علت وجود منابع غنی انرژی زیر ساخت و توجیهات کافی برای احداث این دست از صنایع وجود دارد طرحهای جامع خوبی مطالعه شده و با اعتبارات مناسبی در حال اجراست.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا اعتبارات خوبی در سال گذشته پیش بینی شده بود که امید است با تصمیم گیری سازمان حفاظت محیط زیست و صدور مجوز احداث صنایع، شاهد حضور صنعتگران کشور برای ایجاد صنایع بزرگ به خصوص در بخشهای فولاد، آلومینیوم و سیمان باشیم.

محرابیان اظهار داشت: در سفر قبل عملیات اجرایی صنایع آلومینیوم جنوب نیز آغاز شده و مقرر شده بود از آنجایی که ضرورت اجرای این طرح محرز بود، محل تامین اعتبارات آن از سرمایه گذاری خارجی به داخل کشور منتقل شود و هم اکنون هر دو بخش سرمایه گذاری آمادگی کامل برای سرمایه گذاری و پیشبرد این طرح را دارند.

وزیر صنایع و معادن در ادامه با اشاره به نیازمندی کشور به سالانه دهها هزار تن خرید ریل از خارج از کشور گفت: با وجود اینکه دهها سال از احداث خطوط آهن در کشور می گذرد، تا چندی پیش، همه ریل مورد نیاز داخل از خارج وارد می شد.

محرابیان افزود: پیشتر قراردادی بین وزارت صنایع و معادن و وزارت راه منعقد شد که بر اساس آن، طی چند ماه موفق به تولید ریل در داخل کشور شدیم و در دهه فجر 87 اولین محموله ریلی داخلی تحویل وزارت راه و در خط آهن اصفهان - شیراز استفاده شد.

وی تاکید کرد: از آنجایی که میزان مصرف ریل در کشور بسیار زیاد است، قرار شد خطی برای تولید ریل در همین منطقه انرژی بر ایجاد شود.

محرابیان افزود: امروز تحول، ساخت و ساز، پیشرفت و توسعه به معنای درون گرای توسعه، در نقاط مختلف کشور در جریان است که شاخصهای مختلف نشانگر این پیشرفت و توسعه می باشد و در بخشهای مختلف صنعت ریلی نیز این رشد و توسعه مشهود است.

وی تصریح کرد: این سرعت رشد در خدمت و آبادانی در تمام بخشهای کشور مشهود بوده و امید است با استمرار آن، طی چند سال آینده، چهره محرومیت کشور زدوده شود.