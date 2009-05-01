اولین دانشکده فناوری های نوین در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی شامگاه پنجشنبه در نشست با پژوهشگران این دانشگاه در گرگان افزود: همیچنین برای اولین بار در کشور، PHD سلولی و مولکولی در این دانشگاه اخذ شد و برای شکل گیری دانشکده فناوری های نوین در این استان تلاشهای خوبی شده است.

وی اظهار داشت: راه اندازی دانشکده دندانپزشکی و داروسازی نیز از دیگر برنامه ها در استان بوده و در تلاش هستیم با انعقاد قردادی با جهاد دانشگاهی به زودی پژوهشکده ابن سینا در این دانشگاه تاسیس شود.

به گفته سمنانی، در زمینه آموزش و پژوهش کارهای مناسبی در استان صورت گرفته و تاکنون هفت مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در استان راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان به همکاری های این دانشگاه با کشورهای دیگر اشاره و اضافه کرد: تبادل استاد و دانشجو در زمینه های مختلف با کشور ترکمنستان برای اولین بار در این دانشگاه آغاز شده است.

وی یادآور شد: توانمندی و خلاقیت موجود در این دانشگاه، فرصت مناسبی است که فناوری های بیشتری را در این دانشگاه توسعه دهیم.