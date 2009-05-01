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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

اولین دانشکده فناوری های نوین در گلستان راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: برای اولین بار در کشور، دانشکده فناوری های نوین در این استان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی شامگاه پنجشنبه در نشست با پژوهشگران این دانشگاه در گرگان افزود: همیچنین برای اولین بار در کشور، PHD سلولی و مولکولی در این دانشگاه اخذ شد و برای شکل گیری دانشکده فناوری های نوین در این استان تلاشهای خوبی شده است.

وی اظهار داشت: راه اندازی دانشکده دندانپزشکی و داروسازی نیز از دیگر برنامه ها در استان بوده و در تلاش هستیم با انعقاد قردادی با جهاد دانشگاهی به زودی پژوهشکده ابن سینا در این دانشگاه تاسیس شود.

به گفته سمنانی، در زمینه آموزش و پژوهش کارهای مناسبی در استان صورت گرفته و تاکنون هفت مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در استان راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان به همکاری های این دانشگاه با کشورهای دیگر اشاره و اضافه کرد: تبادل استاد و دانشجو در زمینه های مختلف با کشور ترکمنستان برای اولین بار در این دانشگاه آغاز شده است.

وی یادآور شد: توانمندی و خلاقیت موجود در این دانشگاه، فرصت مناسبی است که فناوری های بیشتری را در این دانشگاه توسعه دهیم.

کد مطلب 870149

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