موفقیت محققان کشور در افزایش عمر لوله های خطوط انتقال

عزت الله کیوانی مدیرعامل شرکت نیک محضر اسپادانا اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این پوششها که با عنوان نوار "ممبرین" شناخته می شود پوشش جدیدی است که در کشورهای پیشرفته تولید می شود.

وی از تولید این نوار در کشور خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت این پوششها در زمینه خوردگی با تحقیقاتی که انجام شد موفق به تولید نوار ممبرین شدیم تا کشور از واردات این مواد بی نیاز شود.

کیوانی به ویژگیهای این پوششها اشاره کرد و اظهار داشت: نوارهای ممبرین نسبت به پوششهای رایجی که در ایران رواج دارد از چسبندگی خوبی برخوردار است. این مزیت سبب می شود که عمر فلزاتی که در خاک قرار داده می شود چندین برابر افزایش یابد.

وی تاکید کرد: با کاربردی کردن این پوششها در لوله های انتقال نیرو می توان عمر این خطوط را چندین برابر افزایش داد.

کیوانی از کاربردی شدن این پوششها در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: این محصول در شرکت گاز خرم آباد، خط انتقال گلپایگان به قم به طول 180 کیلومتر، شرکت گاز همدان، ارومیه، اردبیل، شرکت آب منطقه ای اصفهان و سیستان و بلوچستان کاربردی شده است.