به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر کتابی با عنوان "نقاب عادت است، عبادت نیست" نوشته و آن را در میان ائمه جمعه توزیع کرده است تا مطالعه این کتاب بهتر بتواند زنان را توجیه کند که نقاب هیچ ارتباطی با دین ندارد بلکه عادتی بیش نیست.

وی در این کتاب تلاش می‌کند تا زنان را قانع کند تا پوشش صورت آنها هیچ ارتباطی با مسئله دین و حجاب ندارد. در حالی که ائمه و خطیبان مساجد مصر نسبت به این مسئله اظهار تجاهل می‌کنند و تاکنون حاضر به همکاری با وزارت اوقاف نشده‌اند.

وزارت اوقاف مصر در این کتاب نظرات محمد سید طنطاوی شیخ الازهر و علی جمعه مفتی مصر را نیز آورده است که آنها نیز به این مسئله که پوشش صورت عادت به شمار می‌رود، معتقد هستند.

این کتاب در مراسم فرهنگی مختلف که از سوی شورای عالی امور اسلامی برگزار شده بود میان ائمه مساجد توزیع شد و دهها هزار نسخه از این کتاب برای فروش به بازار عرضه شد.

وزارت آموزش و پرورش مصر نیز درخواست 10 هزار نسخه از این کتاب را کرده است تا نسبت به مسئله نقاب و پوشش صورت هشدار داده و آگاهی‌دهی کند.

از این رو وزارت اوقاف با ارسال این کتاب در میان کارمندان زن اداره‌های مختلف تلاش می‌کند تا نسبت به مسئله حجاب و پوشش صورت اطلاع‌رسانی دقیقی صورت گیرد و دو مقوله به جای یکدیگر ارزیابی نشوند. به طوریکه زقزوق طی نشستی که برای زنان کارمند وزارت برگزار کرده بود تلاش کرد تا آنها را مجاب کند.

دکتر سالم عبدالجلیل رئیس اداره مرکزی دعوی اسلامی مصر نیز خواستار ترویج این کتاب در همایشها و نشستهای مختلف شد.

بیش از 9 هزار و 500 پرستار بیمارستانهای دولتی از سوی وزیر بهداشت مصر در آستانه اخراج قرار دارند و پوشش صورت پرستاران از سوی بیماران با اعتراض بسیار زیادی رو به روشده است که وزیر بهداشت را وادار کرده تا آنها یا باید پوشش صورت خود را بردارند و یا اینکه از کار بر کنار شوند و این امر بحرانهای شدیدی را در بیمارستانها ایجاد کرده است.

این مسئله از سالها پیش آغاز شده است و از سال 2007 با شدت بیشتری همراه شده است تا جایی که وزارت بهداشت تصمیم به ساخت لباسهای متحدالشکل برای پرستاران بدون پوشش صورت گرفته بود که به مرحله اجرا نرسید و با اعتراض از سوی اتحادیه پزشکان و نمایندگان پارلمانها مواجه شد.

اما تصمیم جدید بیش از 9 هزار و 500 پرستار را ملزم کرده که یا پوشش صورتشان را برم‌ دارند و یا اینکه از کار برکنار شوند؛ این تعداد حدود 10 درصد از پرستاران بیمارستانهای دولتی را تشکیل می‌دهند.