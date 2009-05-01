این مترجم و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: این کتاب دریچه‌ جدیدی را به روی علاقمندان ادبیات گشود و آنان را به شکلی علمی و مدون با مکتب‌های جدید ادبیات آشنا کرد.



وی زنده‌یاد سید حسینی را انسانی با سجایای اخلاقی ارزنده و مترجمی پرانرژی توصیف کرد و افزود: سید حسینی بسیار روحیه جوانی داشت و زمانی هم که سرحال بود اصرار عجیبی به ترجمه آثار ادبی جدید داشت.

این شاعر در ادامه گفت: رضا سید حسینی انسان شریفی بود که با انرژی عجیب و همچنین تسلطی که به ادبیات داشت حتی در روزهای آخر عمر خود به فعالیتهای ادبی بسیار سنگینی ـ که حتی جوانترها از انجام آن شانه خالی می‌کردندـ روی می‌آورد .

موحد تاکید کرد: سید حسینی با آنکه داغ بزرگ درگذشت فرزندش را به چشم دید اما با اینحال ازهیچ کوششی در ترجمه و فعالیتهای تحقیقی فروگذار نبود.

وی در پایان گفت : بهترین کسانی که می توانند درباره آثار سید حسینی صحبت کنند ابوالحسن نجفی، احمد سمیعی گیلانی و اسماعیل سعادت هستند اما من از جمله علاقمندان خوانندگان جدی آثار ایشان بودم. همیشه هم برایم شگفت آور بود که چطور وی که یک نسل جلوتر از نسل ما بود ‌اینگونه به آثار ادبی جدید علاقه زیادی نشان می‌داد.