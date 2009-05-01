سازمان کنفرانس اسلامی نقشی مهم در کاهش فقر کشورهای عضو دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان کنفرانس اسلامی، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در همایش "اقتصاد اسلامی و اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی" در مالزی گفت: این همایش فرصتی برای بررسی اقتصاد اسلامی در جهان است و باید استراتژیهایی را به منظور مقابله با بحرانهای آینده جهان اسلام در نظر گرفت.

احسان اوغلو مهمترین دستاورد سازمان را تأسیس شورایی مستقل و دائمی برای حقوق بشر خواند که نقشی اصلی و سازنده در سطح بین‌المللی به‌ویژه در زمینه گفتگوی تمدنها و دفاع از اسلام ایفا می‌کند.

وی ضرورت فعالیت اسلامی مشترک را که سازمان کنفرانس اسلامی از 40 سال پیش به این منظور تأسیس شده است مورد توجه قرار داد و یادآور شد: در این راستا کشورهای عضو اجازه تبادل نظر و اجرای طرحهای مشرک اقتصادی را دارند که در این رابطه تعدادی مؤسسه اقتصادی مانند بانک توسعه اقتصادی، کمیته دائمی همکاری اقتصادی و تجاری وابسته به سازمان تأسیس شده است.

احسان اوغلو در ادامه از تلاش سازمان به منظور کاهش فقر و افزایش قدرت اقتصادی کشورهای افریقایی عضو را مورد توجه قرار داد.

همایش "اقتصاد اسلامی و اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی" طی دو روز 28 و 29 آوریل ( 8 و 9 اردیبهشت) در کوالالامپور برگزار شد.