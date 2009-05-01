شهید مطهری اسلام شناس واقعی و الگویی برای معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهر در مصلای الغدیر اظهار داشت: با وجود اینکه از شهادت این استاد گرانقدر سالها می گذرد اما افکار وی هنوز زنده و جاری است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه شهید مطهری اندیشمندی اهل دل و اهل فکر بود، ادامه داد: کتابها و سخنرانی های استاد شهید مطهری الگویی عینی و عملی برای همه اقشار به ویژه معلمان است.

وی با اشاره به فعالیتهای این دانشمند فرزانه در مقابله با رژیم شاهنشاهی و تفکرات انحرافی، بیان داشت: توجه و عنایت امام خمینی (ره) به شهید مرتضی مطهری خود بیانگر شخصیت واقعی این اندیشمند بزرگ است.

خطیب جمعه خرم آباد، همچنین با اشاره به مقام والای معلم گفت: در فرهنگ اسلامی فضیلتهای زیادی برای معلمان مطرح شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه معلمان باید جایگاه حساس و تاثیرگذار خود را درک کنند، خاطرنشان کرد: معلمان باید در کنار تعلیم و آموزش برای ایجاد نشاط و امیدواری در قشر جوان و نوجوان جامعه تلاش کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش معلمان در راستای حفظ جایگاه رفیع معلم یادآور شد: اگر امروز در کشور به موقعیتی مطلوب دست یافته ایم همه در سایه تلاشهای معلمان بوده است که باید مسئولان نیز به نیازهای مادی و معنوی معلمان توجه داشته باشند تا جایگاه والای معلمی مورد سو استفاده قرار نگیرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار اشاره کرد و افزود: پرستاران آرام بخش روح و روان جامعه هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با تشریح ویژگی های پرستاران و اشاره به خدمات این قشر زحمتکش، یادآور شد: مهربانی و نشاط پرستاران بسیار تاثیرگذارتر از داروهایی است که به بیماران تزریق می شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از پرستاران جامعه خاطرنشان کرد: هر کسی که خدمت خالصانه و با محبتی در جامعه داشته باشد ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی در پایان از تلاش تمامی کارگران که باعث ایجاد رزق و روزی حلال در جامعه می شود نیز تقدیر کرد.