کنسرت موسیقی اصیل ایرانی در آمل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین جوادی که چندی قبل از اشباع شدن برگزاری کنسرتهای موسیقی در این شهرستان خبر داده بود عصر جمعه در جمع فعالان موسیقی شهرستان از برگزاری این کنسرت در شهرستان آمل خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این کنسرت در روزهای 15 و16 اردیبهشت ماه جاری در تالار قلا آمل برگزار می شود.

رئیس اداره ارشاد شهرستان آمل گفت: در این کنسرت "سینا سرلک" در آواز، "استاد هوشنگ ظریف" در تمبک، "سعید ثابت" در سنتور، "محمد مقدسی" در کمانچه، "داود ورزیده" در نی و "رضا آبایی" در قیژک هنرنمایی می کنند.

جوادی عنوان کرد: هم اکنون فروش بلیت شر کت در این کنسرت در فروشگاه بزرگ در شهر کتاب، استرونیما و کتاب فروشی های شباویز و همکلاسی انجام می شود.

وی یادآور شد: تاکنون در مازندران سابقه نداشته که گروه موسیقی سنتی و اصیل کشور در یکی از شهرهای استان برنامه اجرا کند.

رئیس اداره ارشاد شهرستان آمل اظهار داشت: برخی از اعضای این گروه در کنسرت های شجریان هم حضور داشتند.

جوادی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 27 کنسرت در آمل برگزار شد که تاکنون در این شهرستان بی سابقه بوده است.