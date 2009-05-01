80 کمپانی چینی در راه تهران

مجید رضا حریری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری سمینار همکاریهای اقتصادی ایران و چین با رویکرد سرمایه گذاری در بیستم اردیبهشت ماه جاری، گفت: یک هیئت از کشور چین با حضور 120 نفر از 80 کمپانی چینی به همراه معاون وزیر بازرگانی، مدیر کل آسیا و مدیر کل توسعه تجارت این کشور به تهران می آیند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: اتاق بازرگانی ایران و چین و وزارت بازرگانی چین به طور مشترک این سمینار را برگزار می کنند و در آن سعی دارند مطالعات سرمایه گذاری در ایران، خرید کالا از کشورمان و شرکت در پروژه های صنعتی را در ایران دنبال کنند.

وی تصریح کرد: شرکتهای چینی شامل بخشهای صادرات، واردات، بازرگانی، سرمایه گذاری و تکنولوژی در این سمینار شرکت دارند و زمینه های کاری آنها کشتی سازی، لوازم برقی و الکتریکی، صنایع هواپیمایی، مواد غذایی، صنایع مخابراتی و کامپیوتر، تکنولوژی ارتباطات، فولاد، نساجی و پروژه های ساختمانی است.

به گفته حریری صنایع بسته بندی، شیمیایی، ماشین آلات، اتوبوس، موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم یدکی، پروژه های راهسازی و حمل و نقل ریلی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، صنایع و مصالح ساختمانی و متالوژی از جمله دیگر زمینه های فعالیت شرکتهای چینی حاضر در این سمینار است.

وی هدف از برگزاری این سمینار را فرصت سرمایه گذاری چینی ها در ایران عنوان و اظهار داشت: بسیاری از شرکتهای چینی پس از بحران اقتصادی بازارهای خود را در آمریکا و اروپا در خطر می بینند و به دنبال بازارهای تجاری جدید هستند که با توجه به سابقه همکاری با ایران تمایل به انتقال بخشی از سرمایه های خود به کشورمان دارند.

حریری تاکید کرد: علاوه بر این سمینار، هیئتهای بسیاری ظرف ماههای گذشته از این کشور به ایران سفر کرده اند که امروز نیز هیئتی از شانگهای با اعضای اتاق بازرگانی دیدار کرده و در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، حفاری، هتل داری، فلزات غیر آهنی، قطعات الکترونیکی، پردازش قطعات اتومبیل و خدمات پس از فروش، منابع تامین آب و آب معدنی فعالیت دارند.

به گفته وی طی سه روز آینده هیئت بزرگی از شهر فوشان چین به سرپرستی معاون شهردار این منطقه به ایران سفر خواهد کرد که در زمینه های مبلمان و لوازم چوبی، سخت افزار، جوشکاری، پتروشیمی، ارتباطات، محصولات صنعتی ساختمان، لوازم خانگی و لوازم خودرو فعالیت می کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هدف از حضور این هیئتها را فراهم سازی زمینه برای سرمایه گذاری چینی ها در ایران عنوان و تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم کالاهای مشترکی با این کشور تولید کنیم و شرکتهای مشترکی را نیز راه اندازی کنیم، ضمن اینکه جهت گیری ما سوق دادن تجارت ایران و چین به سمت سرمایه گذاری است.