مدیران مازندران به بیماران سرطانی استان توجه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، رویا خدادادی جمعه شب در همایش بزرگ تجلیل از یاوران بیماران سرطانی مازندران در ساری افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران که خود متولی بهداشت و درمان در جامعه بوده چندان توجه ای به بیماران خاص و سرطانی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: انجمن همیاران بیماران سرطانی استان در حال حاضر 100 درصد هزینه های شیمی درمانی و رادیولوژی و نیز 70 درصد هزینه بیماران سرطانی را پرداخت می کند.

نائب رئیس انجمن همیاران بیماران سرطانی مازندران با اشاره به اینکه ماهانه دو وعده سبد غذایی پزشکی به بیماران سرطانی تحت پوشش استان اعطا می شود، تصریح کرد: 510 بیمار مستمند مازندران تحت پوشش این نهاد بوده که از کمترین کمکی از سوی مسئولین ارشد استان بهره مند هستند.

خدادادی با بیان اینکه کمک به بیماران سرطانی و پرداخت برخی کمک هزینه های سنگین این بیماران از اهداف تشکیل این انجمن بوده است، افزود: متاسفانه هزینه دارو و درمان بیماران سرطانی از اواخر سال گذشته رو به افزایش رفته است.

وی با اعلام اینکه یک نسخه بیمار سرطانی یک میلیون هزینه دارد گفت: خیرین و مردم نوع دوست مازندران سال گذشته 90 میلیون تومان به انجمن بیماران سرطانی استان کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه داروهای خارجی بیماران سرطانی بسیار گران است اظهار داشت: اعتماد مردم به انجمن سبب شد تا انجمن با خرید به موقع داروها از پیشگیری عارضه سرطان در برخی بیماران جلوگیری کرده است.

نائب رئیس انجمن همیاران بیماران سرطانی مازندران از مردم خیر و نوعدوست استان خواست کمکهای خود را به شماره حساب 00200089860002 بانک پارسیان شعبه ساری به نام انجمن همیاران سرطانی استان واریز و یا کمکهای دارویی و جنسی خود را به آدرس ساری خیابان فرهنگ، کوی پیوندی، پیوند 9، انجمن همیاران بیماران سرطانی مازندران ارسال دارند.