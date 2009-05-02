مبانی فکری شهید مطهری در حوزه و دانشگاه آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله نورالله طبرسی شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت سالروز شهید مرتضی مطهری در حوزه علمیه سفیران هدایت مرکز مازندران در ساری افزود: امروز تفسیر آیت الله جوادی آملی، تالیفات آیت الله حسن زاده آملی، آیت الله مصباح و کتب برجسته شهید مطهری در دنیا حشر و نشر یافته است.

وی خاطرنشان کرد: علما، دانشمندان و طلاب برجسته ایران اسلامی نقش اساسی در شکل گیری انقلاب اسلامی و ترویج اندیشه های ناب اسلامی در کشورهای جهان داشته و دارند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه علمای بزرگ شیعه میراث گرانقدر انقلاب اسلامی را حفظ کردند، عنوان کرد: مکتب رئالسیم شهید مطهری اکنون مبنای بسیاری از تئوری ها و ایده های نظریه پرداری واقع بینی در سطح دانشگاه های جهان شده است.

طبرسی با بیان اینکه مردم بیش از اطبا و پزشکان با علما ارتباط دارند، یادآور شد: اندیشه های شهید مطهری باید در بین جوانان جامعه بیشتر تبلیغ و تبیین شود.

وی با انتقاد از استقبال کم مردم ولایتمدار مازندران از ترویج فرهنگ وجوهات شرعی در استان افزود: کمک شیعیان مازندران به حوزه های علمیه باید همسان با کمکهای مردم خیر به نهادهایی نظیر کمیته امداد باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به وجود سه هزار مسجد در استان اظهار داشت: به واسطه کمبود روحانی، اکثر مساجد استان با کمبود روحانی مواجه هستند.

حوزه علمیه سفیران هدایت تنها مرکز تخصصی حوزه علمیه قم در مازندران بوده که هم اکنون در آن 60 طلبه در مقطع کارشناسی در این مرکز به تحصیل علوم حوزوی مشغول هستند.