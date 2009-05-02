نازنین فراهانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "سفر سبز" را همراه ابراهیمی‌فر با موضوعی اجتماعی نوشته‌ام، این فیلمنامه به زودی به کارگردانی ابراهیمی‌فر مقابل دوربین می‌رود.

فراهانی ادامه داد: پیش از این هم بازنویسی فیلمنامه فیلم تلویزیونی "حول حالنا" را به کارگردانی ابراهیم شیبانی انجام دادم که نوروز پخش شد. حرفه اصلی من نویسندگی است و در این سال‌ها اگر نقش مناسبی بوده آن را تجربه کرده‌ام، ترجیح می‌دهم نویسندگی را که دغدغه اصلی و جدی‌ام است دنبال کنم.

وی که فیلم سینمایی "صداها" را در نوبت اکران دارد گفت: بازی در این فیلم و تجربه همکاری با فرزاد موتمن از فرصت‌هایی بود که در بازیگری از آن استقبال می‌کنم. جنس بازیگری در این فیلم و نقش موثر صدا و فیزیک در بازی برایم جذاب بود. "صداها" در سینمای ایران تجربه متفاوت و با ارزشی است.

این بازیگر افزود: رمان "توکه‌های آزاد" از یک سال قبل در انتظار مجوز انتشار است اما هنوز وضعیت انتشار این کتاب مشخص نیست. امیدوارم امسال این کتاب منتشر شود.

فراهانی در فیلم‌های "زیر پوست شهر"، "از کنار هم می‌گذریم" و " تهران ساعت هفت صبح" مقابل دوربین رفته و ابراهیمی‌فر فیلم‌های سینمایی "نار و نی"، "تکدرخت‌ها" ،"مواجهه" و فیلم‌‌های تلویزیونی "تخت جمشید سر روزولت"، عاشقانه‌ها" ، "جمعه 12:45" و "ماه در سایه" را کارگردانی کرده است.