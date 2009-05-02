به گزارش مهر، عبدالرسول پورعباس عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرحله مقدماتی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی در داشنگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این مطلب افزود: بر روی این طرح کار کارشناسی در سازمان سنجش و وزارت علوم انجام و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده که در حال حاضر طرح در دستور کار دو فوریتی شورا است.

وی اضافه کرد: کمیته ای متشکل از چند نفر از اعضای شورا بر روی طرح کار کارشناسی می کنند و پیشنهاد ما را تعدیل و آن را به صحن شورای ارائه می کنند.

تغییر نحوه بومی گزینی در 12 رشته کنکور سراسری 88

رئیس سازمان سنجش درباره جزئیات طرح بومی گزینی در جمع خبرنگاران گفت: پیشنهاد ما در بحث بومی گزینی این است که در 12 رشته بومی گزینی به روش ویژه ای انجام شود که در صورت اجرای آن در این رشته ها درصد پذیرش به صورت آزاد بیشتر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه بومی گزینی به هیچ عنوان در این رشته ها حذف نمی شود و تنها تغییر می کند، گفت: این طرح باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد کار کارشناسی بیشتری قرار گیرد. احتمال می رود این طرح در جلسه بعدی شورا مطرح شود.

پورعباس گفت: اگر نتایج این طرح تا پایان اردیبهشت ماه به سازمان سنجش ابلاغ شود، می توان کار را شروع کرد.

مجلس در بحث سهمیه های کنکور تکلیف را روشن کند

رئیس سازمان سنجش با بیان اینکه بومی گزینی تنها در حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است گفت: امیدواریم مجلس در بحث سهمیه ها وارد شود و تکلیف را روشن کند که با وجود شرایط فعلی بعید است تعیین تکلیف در خصوص سهمیه ها به کنکور امسال برسد اما پیش بینی می کنیم بحث بومی گزینی در کنکور امسال اجرایی شود.

انتشار نتایج کنکور کارشناسی ارشد 88 در هفته اول خرداد

وی با اشاره به اعلام نتیجه کنکور کارشناسی ارشد 88 افزود: کلید نهایی سئوالات کنکور کارشناسی ارشد را تحویل گرفته ایم و از این هفته تصحیح نهایی آغاز می شود از این رو قطعا تا هفته اول خرداد ماه نتیجه نهایی اعلام می شود اما درعین حال امکان انتشار نتایج در هفته آخر اردیبهشت نیز وجود دارد.

پورعباس درباره ظرفیت های کنکور کارشناسی ارشد نیز گفت: ظرفیت امسال کنکور کارشناسی ارشد 39 هزار نفر است که از این تعداد 2 هزار و 830 نفر آموزش محور و بقیه به شکل آموزشی و پژوهشی پذیرش می شوند. 4 هزار ظرفیت به شاگرد اولها و 3 هزار نفر نیز به ممتازین اختصاص دارد.

پذیرش 45 هزار کنکوری در کنکور کارشناسی ارشد

وی افزود: از این رو پیش بینی می کنیم ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد در مجموع به 45 هزار نفر برسد که این آمار نسبت به سال گذشته بسیار بالا است.