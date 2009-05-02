شهرداری تهران روزانه 70 تن زباله بیمارستانی را امحاء می کند

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: «طبق قانون سال 83، جمع آوری و امحاء زباله های بیمارستانی بر عهده شهرداری نیست و وزارت بهداشت مسئول مستقیم این زباله های عفونی است.»

دکتر مسعود کرباسیان ادامه داد: «شهرداری برای کمک به وزارت بهداشت حرفی ندارد همانطور که تاکنون کمک کرده است. البته برای شهرداری سلامت شهروندان، آلوگی شهر و مسائل زیست محیطی مهم است که این کار را انجام می دهد.»

شهرداری زباله های عفونی را با ماشینهای ویژه جمع آوری کرده و به مرکز آرادکوه منتقل می کند و در محل مخصوص و جدا از دیگر زباله ها آنها را دفن می کند.

معاون شهردار تهران با اشاره به جمع آوری روزانه 7 هزارتن زباله در شهر تهران بیان کرد: با این حجم فعالیت جمع آوری 70 تن زباله بیمارستانی برای شهرداری چیزی نیست که این همه محل بحث شود. اما وزارت بهداشت متولی این امر است و باید مانند همه جای دنیا این نوع زباله ها به صورت ویژه جمع آوری شده، یا سوزانده شود و یا بیمارستانها امکانات لازم را در اختیار داشته باشند تا بتوانند زباله های عفونی را به زباله های عادی تبدیل کنند.

یکی از سیستمهای به کار گرفته شده در برخی بیمارستانها استفاده از سیستمهای مایکروویو و اتوکلاو است. معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این باره معتقد است: « سیستمهای مایکروویوی سیستمهای پذیرفته شده ای نیستند. در حال حاضر علاوه بر بیمارستانها، 6 هزار مرکز درمانی داریم که زباله های عفونی تولید می کنند. برخی مطبهای دندانپزشکی و مطبهای دارای جراحیهایی محدود نیز این نوع زباله ها را دارند.»

کرباسیان ادامه داد: «پیشنهاد ما به وزارت بهداشت این است که زباله های عفونی خود که شامل بیمارستانها، مراکز درمانی و مطبها می شود را در بسته های مخصوص پلمپ کنند تا به روشهای درست و بهداشتی سوزانده و امحاء شود.»