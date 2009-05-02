ساخت و ساز غیر مجاز؛ دستاویزی برای تخریب مسجدی در باکو

تخریب "مسجد حضرت محمد (ص)" (مسجد جامع ترک) واقع در باکو پایتخت آذربایجان که ادعا می شود به طور غیرقانونی بنا شده، هفته گذشته آغاز و بار دیگر کابوس بازگشت دوران حرکتهای ضد دینی را در این کشور احیا کرد.

در حالیکه کمیته دولتی امور دینی آذربایجان ارتباط بسته شدن یک مسجد ترکیه در باکو را به دلایل سیاسی بی اساس خواند، اما در پی مسائلی که چندی پیش برای مسجد ابوبکر پیش آمد و با بی اعتنایی مردمی مواجه شد، این واهمه بار دیگر بر مردم مسلمان آذربایجان سایه افکنده که این روند ممکن است آغاز حرکتهای ضد دینی باشد .

یاقوت علی یوا مسئول خدمات مطبوعاتی کمیته دولتی امور دینی آذربایجان به خبرگزاری ترند گفت: بسته شدن مسجد ترک در خیابان شهدای شهر باکو بدلیل انجام تعمیرات صورت گرفته و بعد از انجام تعمیرات ساختمانی فعالیت آن از سر گرفته خواهد شد، اما این اظهارت در حالی است که بر اساس گزارشات غیر رسمی مسجد یادشده از این پس به عنوان موزه فعالیت خواهد کرد.

در حالی که علی یوا باز شدن آن را منوط به مدت زمان تعمیر آن می داند، مختار مصطفی اف وکیل جمعیت دینی بخش یاسامال شهر باکو خبر می دهد که مسجد از سوی مأمورین شهرداری شهر باکو در حال تخریب است.

خبرگزاری ترند گزارش می دهد دادگاه بخش یاسامال شهر باکو در نوامبر سال گذشته بر اساس در خواست شهرداری این بخش حکم تخریب "مسجد حضرت محمد (ص)" را صادر کرد و هنگام صدور حکم دادگاه اعلام شده که این مسجد بطور غیر قانونی بنا شده است.

سازندگان مسجد حکم دادگاه بخش یاسامال شهر باکو را خلاف قانون دانسته و به دادگاه تجدید نظر کشور جهت لغو آن مراجعه کرده اند.

مختار مصطفی اف وکیل جمعیت دینی بخش یاسامال شهر باکو افزود: قبل از آغاز تخریب مسجد، میرواله موسوم اف رئیس جمعیت دینی بخش یاسامال شهر باکو به همراه پسر 14 ساله اش از سوی مأمورین نیروی انتظامی بازداشت شد.

مختار مصطفی اف تخریب مسجد قبل از صدور حکم جدید دادگاه، را غیرقانونی دانسته و گفت: هنگام تخریب، راه های مسجد نیر بسته و ورود افراد متفرقه به آنجا هم ممنوع گشته بود. ما هنوز نتوانسته ایم در این مورد اطلاعات بیشتری از دستگاه های دولتی کسب کنیم.

اداره مسلمانان قفقاز نیز با تخریب مسجد حضرت محمد مخالف و ادعای مربوط به غیر قانونی بودن ساخت آن را رد کرده است.

نمایندگان این مسجد همچنین جهت جلوگیری از تخریب مسجد به تری دویس دبیرکل شورای اروپا نیز مراجعه کرده اند، این مقام اروپایی نیز ضمن رد صلاحیت اروپا برای دخالت در این مسئله اعلام کرده وی خوستار حل این مسئله در چهارچوب قوانین آذربایجان است.