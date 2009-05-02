جای خالی نظام معلمی در آموزش و پرورش ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای انقلاب اسلامی ایران روز 12 اردیبهشت همزمان با شهادت استاد فیلسوف مرتضی مطهری برنامه های زیادی برای معلمان، این قشر یک میلیون و دویست هزار نفری، در سطوح مختلف از مدرسه تا منطقه، سازمان و وزارتخانه برگزار می شود که در لابه لای آن وعده و وعیدهای زیادی به آنها داده می شود. معلمانی که باید قدر و منزلتشان شناخته شود و آنها باید کار خود را موهبتی الهی بدانند.



اما واقعا چند درصد از این وعده ها محقق می شوند و معلمان ایرانی در میان تمام مشاغل دولتی چه جایگاهی دارند؟ با یک نگاه به مطبوعات پیش از انقلاب به راحتی می توان فهمید که مشکلات در نظام آموزشی ایران به خصوص در آموزش و پرورش ریشه عمیقی دارد و گویی کسری بودجه، کمبود معلم در برخی مقاطع و دروس، عدم وجود فضای فیزیکی مناسب آموزشی، کلاسهای چند پایه و مدارس سه یا چهار نوبته و دهها مشکل دیگر با نام آموزش و پرورش عجین شده است.

در حالی که عده زیادی از جمله وزیر آموزش و پرورش معتقدند قانون مدیریت خدمات کشوری بار ملی سنگینی بر دوش دولت می گذارد و تبعات تورمی گسترده ای در جامعه دارد، تشکیل نظام معلمی می تواند در رتبه بندی علمی، تحصیلی و تجربی معلمان کمک کند

یکی از چالشهای اساسی آموزش و پرورش در کنار دهها چالش دیگر رشد یافته در این وزارتخانه، فراموش کردن شخصیت پردازی و هویت سازی برای معلمان است. این گروه برخلاف بسیاری از مشاغل دولتی هنوز هم دارای جایگاه و منزلت مشخصی نیستند.هم اکنون بسیاری از مشاغل اصلی دولتی همچون پزشکی، پرستاری، مهندسی و... توانسته اند تعریف درستی از خود ارائه دهند و نظامی مستقل با حد و حدودی مشخص برای اعضا ایجاد کنند اما معلمان تاکنون نتوانسته اند به این توفیق دست یابند و همچنان با مشکلاتی همچون ارتقاء رتبه، افزایش حداقل حقوق، اخذ گروه جدید و..دست و پنجه نرم می کنند. مشکل کار کجاست؟ یکی از کارشناسان آموزشی معتقد است که گستردگی دامنه این گروه و عدم مدیریت واحد و مجرب که از میان فرهنگیان انتخاب شده باشد به این مشکلات دامن می زند. اما آیا راه حلی برای آن نیست؟

قطعا می توان با تمرکز چند ساله بر این موضوع و با استفاده از تجارب سایر نظامهای موجود بر این مشکل فایق آمد. اگرچه این برنامه هزینه بر است اما فواید آن در آینده بیش از اعتباراتی است که باید هم اکنون پرداخت. فوایدی که هم به نفع حقوق مادی و معنوی معلمان است و هم می تواند به نظام آموزشی ایران کمک کند.

در حالیکه عده زیادی از جمله وزیر آموزش و پرورش معتقدند قانون مدیریت خدمات کشوری بار ملی سنگینی بر دوش دولت می گذارد و تبعات تورمی گسترده ای در جامعه دارد، تشکیل نظام معلمی می تواند در رتبه بندی علمی، تحصیلی و تجربی معلمان کمک کند و تاثیر بسزایی در تقسیم عادلانه حقوق میان آنها داشته باشد، بدون اینکه شائبه ای در این زمینه به وجود آید.

از سوی دیگر، از این طریق انگیزه رقابت و تلاش در میان معلمان که سالهاست از میان رفته بالا می رود و آنها برای عضویت در این نظام و بهره مندی از حقوق و مزایای آن سعی در بالا بردن مدارج علمی و تجربیات خود می کنند که این قطعا تاثیرات مثبتی را در بلند مدت بر نظام آموزشی کشور بر جای می گذارد.

اما در نهایت می توان منزلت این شغل ارزشمند را در جامعه بالا برد و این تفکر را در مردم گسترش داد که افراد علاقمند به ادامه تحصیل در این رشته باید دارای شرایط و ویژگیهای خاصی باشند.