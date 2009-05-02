اعراب فریب وعده های واشنگتن را نخورند/ مقامات آمریکا تفاوتی باهم ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، علامه محمد حسین فضل الله یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان در خطبه های امروز نماز جمعه در بیروت با اشاره به تخریب منازل فلسطینیان در قدس و توسعه شهرکها در کرانه باختری از سکوت جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات "تیری رود لارسن" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه 1559 مبنی بر اینکه ارسال سلاح از مصر به نوارغزه امری خطرناک و نقض حاکمیت مصر به شمار می رود، تصریح کرد: باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا نقش سازمان ملل متحد حفظ امنیت و صلح بین المللی است یا ایجاد مشکل و برانگیختن اختلافات میان کشورها و گروه های سیاسی؟ اگر نقش این سازمان حفظ امنیت است پس چرا به نقض حاکمیت اراضی سوریه توسط جنگنده های دشمن صهیونیست در منطقه دیر الزور، حمله جنگنده های آمریکا به کشاورزان سوری در منطقه بوکمال و نقض حاکمیت سودان و نقض حریم هوایی لبنان توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی واکنشی نشان نداد؟

وی خاطرنشان کرد که این موضعگیری سازمان ملل متحد بیانگر این است که این سازمان به رژیم اسرائیل گرایش دارد.

علامه فضل در بخش دیگر سخنان خود به اظهارات اخیر "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن با دولت آتی فلسطین در صورت حضور جنبش حماس در آن تعامل نخواهد کرد، اشاره و تصریح کرد: آمریکای اسرائیلی همچنان به دنبال تحکیم امپراطوری خویش در جهان است و اگر حفظ منافع خویش و اسرائیل در گروی نابودی ملت ها، از بین بردن منشور حقوق بشر و تخریب صلح جهانی باشد باز هم حاضر به تحقق این امر است.

این روحانی برجسته لبنان با بیان این مطلب افزود: لذا از اعراب و لبنانی ها می خواهیم فریب وعده های آمریکا را نخورند زیرا اساسا وزیر خارجه فعلی آمریکا تفاوتی با "کاندولیزا رایس" وزیر خارجه سابق این کشور که ادعای تشکیل خاورمیانه جدید را داشت و تاوان آن ویرانی غزه و لبنان بود، ندارد.