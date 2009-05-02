توافق پرسپولیس با آرفی در یک تولیدی پوشاک / انتقاد از انصاریفرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس انصاریفرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در شرایطی با اشپتییم آرفی به توافق رسیده است و روز چهارشنبه خبر توافق با بازیکن فصل پیش تیم فوتبال پیام مشهد را رسما اعلام کرد که توافق ابتدایی برای جذب این بازیکن در یک تولیدی پوشاک صورت گرفته بود و آرم این تولیدی نیز بر روی پیراهن آرفی حک شده است.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که براساس مصوبه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که از سوی اعضا به طور رسمی در رسانه ها منعکس شد، مذاکره با بازیکنان جدید و انجام توافق نهایی با آنها باید با حضور کمیته ای متشکل از محمد آخوندی ، مجید فرخزادی و عباس انصاریفرد صورت می گرفت.

براساس این مصوبه هیئت مدیره، مدیرعامل باشگاه نمی تواند به تنهایی با یک بازیکن توافق کند و نسبت به عقد قرارداد با وی اقدام کند. اتفاقی که در مورد اشپیتیم آرفی رخ داده است و عباس انصاریفرد بدون حضور سایر اعضای کمیته مصوب هیئت مدیره، با این بازیکن به توافق نهایی رسیده است.

آرفی پس از توافق با پرسپولیس در دو مکان مختلف با پیراهن شماره 5 پرسپولیس عکس یادگاری و معارفه گرفته است. یکبار در تولیدی پوشاک ورزشی یکی از دوستان مدیرعامل و یکبار در محل باشگاه که روز چهارشنبه صورت گرفته است.





این نخستین عکس آرفی با پیراهن پرسپولیس در مکانی غیر از باشگاه است

این عکس در حالی در رسانه های ورزشی منتشر شد که نام این تولیدی بدون هیچ توجیهی روی پیراهن پرسپولیس قرار دارد. پرسپولیس در سالهای اخیر با آرم تولیدی معتبر " آل اسپورت " بر روی پیراهن های خود به میدان رفته است و جای سوال دارد که چرا برای گرفتن عکس آرفی از نام تولیدی دیگری استفاده شده است و عکس اول در یک تولیدی پوشاک گرفته شده است؟

به نظر می رسد گرفتن عکس بازیکن جدید پرسپولیس در یک تولیدی پوشاک برای باشگاه بزرگی چون پرسپولیس که دارای ساختمان مستقل است، چندان زیبنده این باشگاه نیست و استقلال آنرا زیر سوال می برد و این نکته را یادآوری می کند که برخلاف شعارهای برخی مدیران و مسئولان هنوز دلالان حرف اول را در انتقال بازیکنان به تیم های بزرگ می زنند.

یکی دیگر از اشتباهاتی که در گرفتن این عکس صورت گرفته است حک شدن شماره 5 بر روی آن است. شماره ای که این فصل در اختیار نبی الله باقری ها بود. انتشار این عکس با شماره 5 در فاصله 24 ساعت مانده تا دیدار با سپاهان که اتفاقا باقری ها هم در ترکیب ثابت پرسپولیس حضور داشت، باعث افت روحی این بازیکن شده بود چرا که او تصور کرده است برای فصل بعد جایی در پرسپولیس ندارد!

این دومین عکس آرفی با پیراهن پرسپولیس و در کنار عباس انصاریفرد است

ضمن اینکه انتشار مبلغ قرارداد آرفی با پرسپولیس در بین بازیکنان این تیم تبعات منفی به همراه داشت. در این مورد گفته می شود آرفی برای دو سال حضور در پرسپولیس مبلغ 640 هزار یورو دریافت خواهد کرد (با احتساب هر یورو 1300 تومان می شود 832 میلیون تومان ).

برخی بازیکنان پرسپولیس که روز قبل از دیدار با سپاهان از این مبلغ مطلع شده بودند نسبت به آینده خود با نگرانی یاد کردند و برخی از آنها نیز اعلام کردند حال که این بازیکن برای دو سال این مبلغ را دریافت خواهد کرد حتما ما باید یک میلیارد تومان دریافت کنیم.

مجموعه اتفاقاتی که طی روزهای اخیر در مورد جذب مصطفی صبری مدافع تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز و آرفی روی داده است، اعضای هیئت مدیره پرسپولیس را برآن داشته تا در نشست عصر روز شنبه خود به این موضوع رسیدگی کند.

هیئت مدیره سرخپوشان که از این وضعیت دلخور و ناراحت هستند و انتقاداتی نیز به انصاریفرد وارد کرده اند، به دنبال تنظیم آیین نامه ای برای جذب بازیکنان فصل آینده و مشخص کردن ردیفی مشخص برای میزان قرارداد بازیکنان هستند.

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هفته گذشته اعلام کرد باشگاههای لیگ برتر تنها در شرایطی می توانند با بازیکنان جدید قرارداد امضا کنند که با بازیکنان فصل قبل خود به طور کامل تسویه حساب کرده باشند.

باشگاه پرسپولیس برای تسویه حساب با بازیکنان فصل جاری خود به مبلغی نزدیک به دو میلیارد تومان احتیاج دارد که با توجه به هزینه کردن پول اسپانسر و پرشدن سقف کمک های سازمان تربیت بدنی به این باشگاه ، مشخص نیست عباس انصاریفرد از چه طریقی می خواهد چنین مبلغی را تهیه کند و علاوه بر تسویه حساب کامل با بازیکنان فصل قبل ، پیش قرارداد بازیکنان فصل بعد را هم پرداخت کند.