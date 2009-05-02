تاریخچه، اهداف و چالشهای ناتو؛ از بدو تاسیس تا گرفتاری در افغانستان

پرونده "ناتو؛ شش دهه تنش" در شش بخش به بررسی تاریخچه، اهداف، چالش ها و وضعیت حال و آینده این ائتلاف نظامی غربی و ارتباط آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اینک در بخش پایانی یک خلاصه و جمع بندی از این پرونده ارائه می شود.

- تاریخچه ، اهداف و اصول ناتو

در دنیای پس از جنگ جهانی دوم، دو ایدئولوژی مسلط بر صحنه روابط بین الملل بودند. این دو ایدئولوژی در قالب دو ابرقدرت ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی که تنها کشورهایی بودند که پس از فروکش کردن آتش جنگ توان ادامه حیات داشتند به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در واقع ایالات متحده و متحدان غربی آن سازمان ناتو را بوجود آوردند تا در برابر اتحاد شوروی و گسترش کمونیسم به اروپای غربی مانعی ایجاد نماید. در نهایت در 6 ژوئیه 1948 مذاکراتی بین وزیر خارجه آمریکا و سفرای کانادا و کشورهای عضو پیمان بروکسل در واشنگتن برگزار شد که به امضاء پیمان آتلانتیک شمالی در آوریل 1949 بین وزرای خارجه این کشورها به علاوه کشورهای ایتالیا، دانمارک، ایسلند، نروژ و پرتغال منجر شد.

پیمان بروکسل به عنوان یک سیستم دفاعی و امنیتی مشترک مقدمات تشکیل ناتو محسوب می گردد. در مقدمه پیمان آمده است: دولت های امضاء کننده این پیمان قصد دارند از آزادی که میراث مشترک مردم آنها به شمار می رود براساس اصول دموکراسی، آزادی فردی و حکومت قانون ایجاد شده است، حفاظت کرده و ثبات و آرامش را در منطقه آتلانتیک شمالی برقرار سازند. آنها همچنین مصمم هستند تلاش های خود را در راستای دفاع دسته جمعی و حفاظت از صلح و امنیت متحد نمایند.

- ساختار و ارکان تصمیم ساز در ناتو

نهادهای اصلی شرکت کننده در تصمیم سازیها و مشخص کننده خط مشی پیمان، شورای آتلانیتک شمالی، کمیته برنامه ریزی دفاعی و گروه برنامه ریزی هسته ای است.

شورای آتلانتیک شمالی مهمترین نهاد تصمیم ساز در ناتو بوده و دارای بالاترین اقتدار سیاسی در این سازمان می باشد. این شورا دارای نمایندگانی از تمامی کشورهای عضو است که حداقل هفته ای یک بار تشکیل جلسه می دهند. این شورا در انظارعمومی نقش بسیار مهمی دارد چرا که با انتشار بیانیه و اعلامیه، سیاست و تصمیمات اصلی ناتو را اعلام می نماید.

کمیته برنامه ریزی دفاعی در حالت عادی از نمایندگان کشورهای عضو ناتو تشکیل می شود. در سال دو بار در سطح وزرای دفاع تشکیل جلسه می دهد و در رابطه با مهمترین مسائل دفاعی و موضوعات مربوط به دفاع دسته جمعی به بحث می پردازد.

وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو همچنین در گروه برنامه ریزی دفاعی شرکت می کنند و در رابطه با سیاست های هسته ای این سازمان به بحث پرداخته و تصمیم گیری می نمایند.

- پایان جنگ سرد و بروز بحران معنا در ناتو

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و انحلال پیمان ورشو، ناتو فلسفه وجودی خود را نیز از دست داد و با بحران موجودیت و هویت مواجه گردید. اما با توجه گسترش همگرایی در اتحادیه اروپا ، ناتو نیز توانست بر بحران موجودیت خود فائق آمده و به عنوان یک نیروی نظامی مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا مطرح شود. در واقع به دنبال این سیاست بود که درمراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس پیمان در سال 1999 راهبردهای جدید آن نیز تحت عنوان مدیریت بحران های جهانی و دفاع از استقلال و آزادی کشورهای عضو پیمان اعلام شد که نشان از تغییر اساسی در شیوه ها و راهبرد اصلی این پیمان بود.

ناتو با چندین تغییر و بازتعریف مجدد اصول، اهداف، استراتژی ها، پهنای حوزه جغرافیایی و به ویژه تهدیدات پیش رو توانست به حیات خود ادامه داده و در محیط امنیتی جدید حاکم بر نظام بین الملل باقی بماند. از سوی دیگر مفاهیم و آموزه های استراتژیک ناتو نیز به تدریج دچار تحول شد. تغییر رهیافت جغرافیا محور به رهیافت کارکردگرایانه نسبت به امنیت، تبدیل نهاد دفاع جمعی تک موضوعی به نهاد امنیتی چند موضوعی و انتقال کانون توجه به موضوعات جدید همچون تروریسم و امنیت انرژی زمینه را برای گذر ناتو از پیمانی اروپا محور به پیمانی جهان محور فراهم آورد.

- چالش های پیش روی ناتو

ناتو با چالش های متعدد عملیاتی (منطقه ای) و هویتی (موضوعی) مواجه و در برابر پرسش های اساسی پیرامون هویت و کارکرد خود قرار دارد. چالش های منطقه ای این پیمان را می توان در حوزه هایی مانند افغانستان، روسیه، کوزوو، بالتیک، خلیج فارس، خاورمیانه، قفقاز وآسیای مرکزی و پاکستان مشاهده نمود وهمزمان نیز چالش های موضوعی آن شامل مسائلی مانند گسترش جغرافیایی، جهانی سازی، تروریسم، امنیت انرژی، مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی، طرح سپردفاع موشکی، اختلافات داخلی اعضاء ، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، نیروی واکنش سریع می باشند که ذیلا" به برخی از چالش های مهم تر از میان چالش های پیش اشاره شده می پردازیم .

1) افغانستان

ناتو بصورت رسمی از سال 2003 فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان را با هدف ایجاد ثبات، امنیت و آبادانی در این کشور برعهده گرفته است . لیکن در حال حاضر افغانستان همچنان عرصه جنگ و درگیری است و افراط گرایی و تروریسم به حیات خود در این کشور ادامه داده و در حال گسترش است. اکنون افغانستان چالش بزرگی برای نیروهای ناتو بویژه آمریکایی هاست. دولت جدید آمریکا از یک سو نمی تواند شرایط امنیتی لازم را جهت کمک به ناتو در افغانستان فراهم آورد و از سوی دیگر به لحاظ راهبردی نیز نمی تواند شاهد پیروزی دشمنان خود در این کشور باشد. شرایط حال حاضر ناتو در افغانستان و راههای خروج از این چالش به اندازه ای برای این پیمان از اهمیت برخوردار است که برخی معتقدند سرنوشت ناتو برای قرن 21 در کوه های هندوکش (افغانستان) تعیین خواهد شد.

2) روسیه

چگونگی پیوند با روسیه و تعامل با این کشور نیز یکی دیگر از چالش های عمده ناتو است . دوره پوتین بی شک دوره تلاش این کشور جهت اعاده اقتدار به روسیه بوده و در راستای تحقق این هدف روسیه ضمن اولویت بخشیدن به منافع ملی خود سعی کرده عمل گرایانه به تعامل با ناتو بنگرد. روسیه به هیچ وجه مایل به گسترش ناتو به سمت شرق نیست زیرا این گسترش در ارتباط با حوزه منافع و امنیت ملی این کشور قرار می گیرد. واکنش و اقدامات روسیه در چارچوب هایی مانند استفاده از ادبیات تهدید در مقابل همسایگان خود در منطقه اوراسیا، حمله به گرجستان، خروج یکجانبه از پیمان نیروهای متعارف اروپا، استقرار موشک های در مناطق راهبردی سرزمین خود مشاهده کرد. هرچند پیمان ناتو همواره تلاش نموده که به روسها اطمینان دهد که طرح گسترش جغرافیایی و نیز طرح سپر دفاع موشکی تهدیدی علیه مسکو نخواهد بود اما مقامات روسی به این امر مجاب نشده اند و از این رو اقدام به تحرک بخشیدن به روابط خود با کشورهای خاورمیانه، آمریکای لاتین نموده و تلاش دارند به محورهایی همچون روسیه - برلین ، روسیه - پاریس ، روسیه - چین شکل دهند.

3) گسترش جفرافیایی و جهانی سازی

در سطح بین المللی گسترش ناتو و پذیرش اعضای جدید در این پیمان هرچند در راستای تامین اهداف و منافع بلندمدت آمریکا و شرکای غربی این کشور است اما بدون تردید این اقدام تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی ، منطقه ای و بین المللی دیگر قدرت های منطقه به ویژه روسیه ، چین و ایران خواهد بود و این خود عرصه های متفاوتی از تنش و نزاع های سیاسی و حتی نظامی در سطوح گوناگون ایجاد خواهد نمود. براساس ایده جهانی سازی ، ناتو باید درهای خود را به روی همه کشورهای دموکراتیک بازنماید و تبدیل به "پایگاه دموکراسی" شود، چرا که چالش های ناتو جهانی است لذا اعضاء و همچنین اقدام نیز باید جهانی باشند.

4) تسلیحات کشتار جمعی و طرح سپر دفاع موشکی

ناتو معتقد است که مسئله اشاعه تسلیحات کشتارجمعی یکی از تهدیدات جدی علیه امنیت اعضاء آن به شمار می رود و براین اساس ناتو معتقد به تدوین سیاست جامع برای جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی و دفاع در برابر تهدیدات هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی است. براساس این رویکرد نیز آمریکایی ها اقدام به استقراربخشی از سیستم دفاع موشکی خود در شرق اروپا خواهند کرد که با مخالفت جدی روسیه مواجه شده است و این مخالفت های طی ماه های اخیر سایه سنگین خود را در قالب تنش و کشمکش های سیاسی در روابط مسکو با واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی افکنده است .

5) اختلافات داخلی هم پیمانان

ناتو در زمینه هایی همچون اهداف، جهت گیریها ، قلمرو جغرافیایی و کار ویژه ها با بحران ساختاری مواجه می باشد. اصل اجماع ، نابرابری اعضاء ، شکاف نظامی ، اختلاف منافع و رقابت تاریخی دو طیف اروپا محور نیز ناتو را در عرصه هایی مانند افغانستان، خاورمیانه، گرجستان، عضویت اعضاء جدید و سپر دفاع موشکی با نوسان مواجه ساخته است.

6) امنیت انرژی

از سال 2006 موضوع امنیت انرژی به صورت جدی برای ناتو مطرح شد و در نشست سران طی بیانیه ای از ناتو خواسته شد که توجه خود را به حوزه هایی که این پیمان می تواند ارزشی افزوده داشته و از منافع امنیتی متحدان و تقویت امنیت زیر ساخت های انرژی حمایت کند، متمرکز سازد. این رهیافت مشخصا" بعد از بروز بحران های گازی میان روسیه و کشورهای اروپایی به عنوان یکی از چالش های نوین امنیتی در دستور کار این پیمان قرار گرفته است.

- نیازمندیهای ناتو و جایگاه منطقه ای ایران

گسترش حوزه جغرافیایی و کارکردی، پذیرش اعضای جدید، همکاریهای وسیع نظامی، امنیتی و اطلاعاتی با برخی کشورهای منطقه، انعقاد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه با آنها، برگزاری مانورهای مشترک و حضور مستقیم نظامی در برخی از کشورهای همسایه به شکلی شرایط جدیدی را در روابط ناتو و ایران بوجود آورده است. بی شک ناتو به نوعی در حال آرایش نیروهای خود در اطراف مرزهای جغرافیایی ایران است و برهمین اساس لازم است ناتو بعنوان یک واقعیت موجود در مناطق پیرامونی کشورمان به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.گسترش ناتو به سمت شرق و نزدیکی به مرزهای کشورمان، فضای امنیتی و نظامی را برای ایران ایجاد و تاثیرات مستقیمی بر امنیت ملی ایران وارد آورده است.

متغییرهای رویکرد ایران

مسلما" درچنین شرایطی دستگاه جمهوری اسلامی ایران نمی تواند نسبت به چنین واقعیتی بی توجه و یا کم توجه باشد و واکنش های مناسبی را از خود به نمایش بگذارد. لذا بهترین و مناسب ترین گزینه از میان گزینه های موجود جهت ارائه واکنش به تحرکات ناتو که ضامن تامین و تضمین منافع و امنیت ملی ایران باشد نه "تقابل محض" و نه "تعامل صرف" بلکه اتخاذ یک راهبرد و تاکتیک در قالب "تعامل هوشمند و هدفمند" است. در این رویکرد شاخص هایی مانند رصد و مانیتور کردن روند تحولات و تحرکات پیمان، ارائه ارزیابی و درک صحیح و واقع بینانه از شرایط جهت تصمیم سازی ها و اتخاذ واکنش های احتمالی از اهمیت فراوانی برخوردارند.

از رهگذر رویکرد تعاملی هوشمند وهدفمند می توان خصوصیت تهدید آمیز بودن این پیمان را در برخی موضوعات و تحت شرایطی به فرصت تبدیل نمود. یکی از مصادیق بارز آن نیز همانا نیازغرب و ناتو به خارج شدن از گرداب افغانستان است و اذعان آنان به نقش و جایگاه ایران در روند تحولات و معادلات منطقه ای و بویژه افغانستان می باشد.

هرچند در این راستا چگونگی تعامل ناتو بعنوان ابزار و بازوی نظامی و امنیتی غرب با ایران خود تابعی از مناسبات و روابط آمریکا و بلوک غرب با کشورمان بوده وهر میزان از افزایش و یا کاهش تنش های سیاسی در روابط فیمابین، تاثیرات مستقیم و اجتناب ناپذیری را بر روند مناسبات این پیمان با ایران از خود برجای خواهد گذارد.

- چشم انداز آینده ناتو

در شرایط کنونی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در تلاش برای تبدیل شدن به سازمانی تقریبا جهانی است و با توجه به ارشدیت آمریکا در ناتو و نقش قدرتمند و اجرایی این سازمان در جهان، ناتو بیش از هر زمان دیگر در آینده به عنوان ابزاری جهت تامین اهداف واشنگتن عمل خواهد نمود.

مطمئنا چشم انداز آتی و آینده این پیمان وابسته و متاثر از شاخص هایی مانند چگونگی تعامل، برخورد و مدیریت چالش های موجود و پیش روی پیمان از سوی کشورهای عضو، وسعت و یا تحدید دامنه اختلاف نظر و دیدگاههای درونی اعضاء، واکنش های احتمالی سایر کانونهای قدرت درسطوح منطقه ای و بین المللی در قبال عملکرد پیمان خواهد بود.