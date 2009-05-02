سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری گازی هند در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری " بیزینس استاندارد"، مقامات شرکت هندی" OVL" اعلام کردند این شرکت به همراه شرکت IOC هند 4 میلیارد دلار را برای بهره برداری از میدان گازی فرزاد که توسط همین شرکتها در ایران کشف شده بود، سرمایه گذاری می کنند.

وی افزود: در پی مذاکرات خود با ایران، جنبه اقتصادی این طرح در سپتامبر سال 2008 توسط این کشور تایید شده است و هم اکنون در حال بررسی جزئیات آن هستیم و امیدواریم که تا 2 یا 3 سال آینده عملیاتی شود.

بر اساس مذاکرات اولیه بین ایران و این شرکتها، گاز و نفت بهره برداری شده از این میدان برای کشورمان است اما این شرکتهای هندی قصد دارند پس از تبدیل این گاز به ال ان جی، آن را به کشور هند صادر کنند.

میدان گازی غیر ساحلی فرزاد 21 تریلیون و 680 میلیارد متر مکعب گاز دارد که 12.8 تریلیون آن قابل استحصال است.