27 گونه جانوری کردستان در خطر انقراض قرار دارند

خیرالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر 27 گونه جانوری استان کردستان بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط محیطی و قاچاق در خطر انقراض قرار دارند.

وی ادامه داد: این 27 گونه جانوری در حال انقراض اکثرا بومی منطقه بوده و به غیر از استان کردستان در هیچ نقطه ای دیگر از کشور زندگی نمی کنند.

مدیرکل حفاظت محیط از زیست استان کردستان یادآور شد: سمندر آتشین، سنجاب، سمندر کوهستانی کردستانی، میش مرغ، سمندرهای سبز و ... از جمله گونه های جانوری در حال انقراض استان کردستان به شمار می روند.

مرادی با اشاره به اقدامات سازمان محیط زیست استان برای جلوگیری از انقراض این گونه های جانوری در کردستان یادآور شد: یکی از برنامه های جدی سازمان که از سال گذشته نیز آغاز شده احیاء این گونه های جانوری با احداث سایتهای مختلف در مناطق حفاظت شده استان کردستان است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان کردستان خاطرنشان کرد: اولین سایت احیاء گوزن زرد و آهو در شهرستان بیجار از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از انقراض این گونه جانوری که بومی منطقه است، جلوگیری شود.

وی شکار بی رویه و قاچاق، نبود نظارتهای لازم به دلیل کمبود تجهیزات و تغییر شرایط آب و هوایی را از جمله مهمترین دلایل انقراض این گونه های جانوری در استان کردستان دانست و یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر 6/7 درصد از وسعت استان کردستان جزو مناطق حفاظت شده است که این کار می تواند در زمینه جلوگیری و مقابله با انقراض این گونه های جانوری موثر باشد.

مرادی گفت: خوشبختانه یکی از موفقیتهای سازمان در سال گذشته افزایش 300 برابری همکاری و تعامل مردم با سازمان برای حفاظت از محیط زیست بوده که این مهم نشان از تاثیر گذاری برنامه های سازمان و بالا بودن سطح فرهنگ مردم استان است.