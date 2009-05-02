همدان میزبان 180 سرمایه گذار از 32 کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این همایش که با هدف معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای بالفعل و بالقوه استان همدان به سرمایه گذاران برگزار شده است، معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران سخنرانی خواهند داشت.

در این همایش دو روزه بزرگترین و مدرنترین پروژه تولید فولاد در غرب کشور، پروژه فولاد ویان، با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

برگزاری نشستهای تخصصی در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، مسکن و شهرسازی و بازرگانی و تجارت از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری در این همایش است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری همدان در حاشیه افتتاح این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه بسترسازی برای جذب سرمایه گذار در استان همدان قوت گرفته است، خاطرنشان کرد: همدان به لحاظ بهره مندی از موقعیت ویژه مکانی و آب و هوایی مناسبترین مکان برای سرمایه گذاری است.

محمد ناصر نیکبخت افزود: احداث منطقه ویژه اقتصادی در استان همدان نیز بیانگر خاص بودن همدان به لحاظ جذب سرمایه گذار است.