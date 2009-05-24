اجرای طرح تله کابین آبیدر در لیست پروژه های ناتمام

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، این در حالیست که به رغم وعده ها مبنی بر راه اندازی آن تا سال 86، بعد از گذشت 3 سال هنوز هم اقدامات اولیه برای احداث زیرساختهای آن متوقف و ادامه اجرای این پروژه مهم در حوزه صنعت گردشگری در وضعیتی نامشخص قرار دارد.

با توجه به اینکه سنندج در دامنه کوه مرتفع آبیدر واقع شده اجرای طرح تله کابین در دامنه این کوه و در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان در سال 84 در شهرداری و شورای شهر سنندج مطرح و عملیات اجرایی آن در سال 85 آغاز شد.

در ابتدا و کمتر از 4 ماه اقدامات اولیه برای اجرای این طرح آغاز و حتی فونداسیون و زیرساختهای تعدادی از پایه های آن در دامنه کوه آبیدر اجرا و اکثر لوازم و تجهیزات مورد نیاز در داخل و خارج از کشور نیز خریداری شد.

با توجه به برگزاری انتخابات دور سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا اجرای این طرح نیز متوقف شد و تا امروز هیچگونه اقدامی برای اجرایی شدن آن از سوی دستگاه های مجری و متولیان این طرح انجام نشده است.

شهردار سابق سنندج در خصوص تصویب و اجرای طرح تله کابین آبیدر به خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح تله کابین آبیدر در سال 85 در شورای شهر سنندج تصویب و قرار شد که علاوه بر اجرای تله کابین نسبت به احداث پیستهای اسکی، اماکن ورزشی و تفریحی در دامنه کوه آبیدر اقدام شود.

پیمان سنندجی افزود: با توجه به وضعیت جغرافیای و اقلیمی سنندج اجرای این طرح می توانست در زمینه افزایش گردشگر و درآمدهای شهرداری مثمر ثمر باشد و با توجه به این شرایط دارای توجیه کامل فنی و اقتصادی نیز بود.

وی ادامه داد: همچنین در همین راستا پارک کودک در دامنه کوه آبیدر برای استقبال بیشتر مردم و خانواده ها به عنوان یکی دیگر از طرحهای گردشگری سنندج اجرا، بازسازی و مرمت شد.

شهردار سابق سنندج عنوان کرد: بر اساس تصمیم شهرداری و شورای شهر سنندج قرار شد که بخشی از هزینه های مورد نیاز این طرح از محل درآمدها و اعتبارات عمرانی شهرداری تخصیص و بخش دیگر آن نیز از محل تسهیلات دولتی و توسط استانداری کردستان و وزارت کشور تامین شود.

سنندجی گفت: مناقصه طرح برگزار شد و عملیت اجرای آن نیز توسط پیمانکار آغاز و همزمان با آن بخشی از امکانات و تجهیزات مورد نیاز تله کابین آبیدر در خارج از کشور خریداری و بخشی نیز از شرکت هپکو اراک تامین شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود که این طرح تا پایان سال 86 به پایان رسیده و بهره برداری از آن نیز در نیمه دوم سال 87 آغاز شود.

این در حالی است که عملیات اجرای طرح قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سال گذشته متوقف شد و هنوز هم تجهیزات وارد شده از کشورهای خارجی در گمرک سنندج ترخیص نشده است.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج ضمن انتقاد از عدم اجرای این پروژه به خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح تله کابین آبیدر می توانست در همه زمینه ها باعث توسعه شهر سنندج شود که متاسفانه به دلیل عدم نظارت و توانایی لازم این پروژه دو سال است که متوقف شده است.

خسرو دنیایی بیان داشت: امروز در شرایطی شهرداری ادعا می کند که هزینه اجرای طرح افزایش یافته که اگر در سال های 85 و 86 اجرا می شد به مراتب اعتبار کمتری را نیاز داشت ضمن اینکه تجهیزات این طرح خریداری و حتی پیمانکار هم انتخاب شده بود و دلایل شهرداری سنندج برای ما به هیچ وجه قانع کننده نیست.

وی خاطرنشان کرد: پروژه تله کابین آبیدر می توانست برای خود شهرداری نیز به عنوان منبع درآمدی پایدار مطرح و بخش زیادی از مشکلات این دستگاه اجرایی در بخش تامین هزینه های جاری را رفع کند که اجرای آن متوقف و شورا امروز مورد سوال مردم سنندج قرار گرفته است.

اما شهردار کنونی سنندج که در سال گذشته و در اولین نشست خبری خود از اجرای این طرح توسط بخش خصوصی و بهره برداری از آن در در آینده ای نزدیک خبر داده بود امروز کمبود اعتبار را باعث توقف دو ساله آن می داند.

فریدون پوررضایی در این رابطه افزود: میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح تله کابین آبیدر بسیار بالا بود و ما تلاش کردیم که ابتدا توسط بخش خصوصی اجرا شود که متاسفانه سرمایه گذار نبود و از محل اعتبارات داخلی نیز نتوانستیم آن را اجرا نمائیم.

وی البته به این نکته اشاره نکرد که تمامی تجهیزات و زیرساخت های لازم برای اجرای این پروژه خریداری و بیش از 2 سال است که در انبار گمرک ترخیص نشده اند.

اجرای طرح تله کابین آبیدر سنندج نیز در لیست دیگر پروژه هایی قرار گرفت که به دلیل عدم نظارت و توانانی دستگاه های اجرای باید برای افتتاح و بهره برداری از آن سالها به انتظار نشست و دو سال یک بار و با تعویض مدیر دستگاه مربوطه بهانه ای جدید برای عدم اجرای آن به میان آورده شود.