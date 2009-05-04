غرفه ناشران برتر شهرستانها تناسبی با فعالیتهایشان ندارد

محمد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هر ساله بهترین مکانهای نمایشگاه از نظر مکانی و متراژ به ناشران تهرانی می رسد و حتی برترین ناشران شهرستانی هم دراین زمینه به حق خود نمی رسند.

وی که سال قبل به عنوان ناشر نمونه استان اصفهان انتخاب شد ادامه داد: عدم برنامه ریزی درست درغرفه بندی ناشران سبب شده هزینه های زیادی بر ناشران شهرستانی تحمیل شود.

مدیرانتشارات "ار کان دانش" که سال 86 در دو حوزه کتابهایش عنوان کتاب سال را کسب کرده است یادآور شد: بارها به این شیوه عمل مسوولان برگزاری نمایشگاه اعتراض کردیم ولی باز هم اکثر امکانات را به ناشران تهرانی اختصاص می دهند.



وی پیشنهاد کرد که گروهی منتخب ازاعضای تعاونی ناشران سراسر کشور در زمینه تقسیم غرفه ها نظارت داشته باشند تا عدالت در این زمینه رعایت شود.

وی مشکل دیگر ناشران شهرستانی را "پخش کتاب "عنوان کرد وگفت: در عمل امکان ارتباط با کتاب فروشیهای سراسر کشور وجود ندارد ومولفان همیشه گله دارند که کتاب آنها در بازارکتاب تهران نیست.

ترابیان دلیل عمده این وضعیت را نپذیرفتن کتاب ناشران شهرستانی از سوی دست اندرکاران پخش کتاب تهران دانست.



وی گفت: پخش کنندگان کتاب در تهران تنها کتابهای روز را پخش می کنند و از آنجا که معمولا خود کتابفروشیهای تهران انتشاراتی هم هستند کتابهای ناشران غریبه را روی پیشخوان فروشگاه خود قرار نمی دهند.

این ناشر اصفهانی ادامه وضعیت موجود را موجب تعطیلی چاپخانه ها، فروشگاههای کتاب و در نهایت صنعت نشر در شهرستانها دانست.

انتشارات" ارکان دانش " امسال با 200 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد.