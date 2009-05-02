ورزشکاران باید منتقل ‌کننده پیام دین و ارزشهای اسلامی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد علوی صبح شنبه در مراسم افتتاح سالن اسکواش تربیت بدنی آستان قدس رضوی افزود: ورزشکاران باید با اعتقاد قلبی به مبانی اسلامی، توان، تخصص و زبان خود را در ترویج معارف الهی به ‌کار گیرند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: ورزش از دیدگاه اسلام از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و تنبلی، کسالت و افسردگی جدا مورد نکوهش است.

علوی افزود: امروز اگر یک ورزشکار غربی به رغم داشتن همه تخصصها و مهارتها از افسردگی و بی ‌نشاطی رنج می‌ برد، به‌ دلیل آشنا نبودن با معارف و ارزشهای الهی است.

وی ادامه داد: ورزش، هنگامی عبادت است که ورزشکار در میادین مختلف با رفتار و گفتار خود منعکس ‌کننده اهداف والای خلقت و ارزشهای متعالی الهی باشد.

وی گفت: این نهاد از مدرنترین ابزار و امکانات برای استفاده عموم مردم از ورزشهای ارزشی و سالمی که در دنیا وجود دارد، استفاده می ‌کند.

علوی با بیان این که چنین مجموعه هماهنگ و جامعی از انواع ورزشها در کشور کمتر یافت می ‌شود، گفت: نیت و انگیزه والای تولیت آستان قدس رضوی از ساخت این مجموعه و سایر اماکن ورزشی، با هدف تربیت و پرورش ورزشکارانی است که هم از نظر تکنیک و تاکتیک، افرادی ورزیده و با دانش هستند و هم به جهت انتساب این مجموعه به بارگاه منور رضوی، مجهز به محتوای فکری و فرهنگی دین مبین اسلام باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که استادیوم 15 هزار نفری و مجتمع ورزشی شهرک شهیدرجایی مشهد که توسط آستان قدس رضوی در حال ساخت است، به ‌زودی به بهره‌ برداری برسد تا به ‌خصوص اقشار منطقه محروم شهیدرجایی نیز از امکانات مناسب ورزشی بهره ‌مند شوند.

علوی با بیان این که قبل از انقلاب اسلامی با وجود موقوفات فراوان، آستان قدس رضوی در عرصه فرهنگی و ورزشی وارد نشده بود و درآمدهای موقوفاتی در راه‌ های خلاف نیات واقفان صرف می‌ شد، اظهار داشت: اما در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی و به برکت مدیریت موفق اسلامی با توسعه زیرساختهای ورزشی، برگ زرین و افتخارآمیز دیگری در کارنامه آستان قدس رضوی به ثبت رسیده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در پایان ضمن افتتاح سالن اسکواش این مجتمع، از مراحل ساخت استادیوم 15 هزار نفری بازدید کرد و در جریان مراحل اجرایی کار قرار گرفت.