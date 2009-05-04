بحران مالی در هندبال و بلاتکلیفی 9 تیم لیگی/ فرار بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هماهنگی بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه های در سال88 کمتر از دو ماه پیش در حالی با حضور تمامی مسئولین 10 تیم حاضر در این رقابتها برگزار شد که قرار بود این دیدارها از نیمه اول شهریورماه سال جاری آغاز شود.

اما با گذشت دو ماه زمزمه هایی از کناره گیری برخی تیم ها، تسویه حساب نکردن باشگاه ها با کادر و بازیکنان و تشدید بحران مالی در برخی باشگاه ها نگرانی هایی را در خصوص حضور تیم ها در این رقابتها بوجود آورده است.

بدنبال انصراف تیم دانشگاه آزاد یکی از تیم های با سابقه، دارنده چند مقام دوم وسومی لیگ، نماینده ایران در یک دوره از رقابتهای باشگاهی آسیا در لیگ سال 86 ، بحران های مالی گریبانگیر بسیاری از تیم های دیگر چون شهرداری کرمان را نیز گرفته است. حامی مالی این تیم کرمانی از حضور در لیگ انصراف داد تا هزینه های این تیم بار دیگر به تربیت بدنی واگذار شود.

با گذشت بیش از دو ماه از پایان لیگ بیست و یکم هندبال باشگاه های کشور تنها 30 درصد از مبلغ قرارداد کادر و بازیکنان این تیم پرداخت شده است و مسئولین این شهر تمایلی به ادامه سرمایه گذاری بر روی این رشته ندارند. هرچند این شهر صنعتی است اما بخش خصوصی بیشترین سرمایه گذاری را بر روی رشته فوتبال قرار داده و رشته هندبال در این شهر غریب و دور افتاده است.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان قهرمان رقابتهای هندبال باشگاه های ایران تا سال 86 و نماینده ایران در شش دوره رقابتهای باشگاهی آسیا بدنبال سقوط دو پله ای و کسب جایگاه سوم در لیگ سال 87 و شکست در مسابقات باشگاه های آسیا از نحوه داوری در لیگ ایران و آسیا ابراز نارضایتی و طی بیانیه ای تمامی فعالیت های هندبال این باشگاه را تعطیل اعلام کرد.

با گذشت دو ماه از صدور این بیانیه هنوز هیئت مدیره این باشگاه تصمیمی مبنی بر حضور تیم های فولاد نوین(جوانان) و دو تیم فولاد در بخش بانوان و مردان در رقابتهای لیگ دسته برتر و یک را نگرفته است و متولیان این رشته در اصفهان از احتمال کناره گیری این تیم پر نفوذ در هندبال ابراز نگرانی کرده اند.

در این بین تیم هپکو اراک نیز تنها بخشی از قرارداد بازیکنان خود را پرداخت کرده و بدلیل مشکلات مالی هنوز تصمیم قاطعی برای ادامه حضور در مسابقات هندبال ندارد. نیمی از سهام دیگر تیم استان مرکزی یعنی آلومینیوم سازی اراک اواخر فروردین ماه به بخش خصوصی واگذار و تمامی هیئت مدیره این باشگاه تغییر کرده و در حالی که به برگزاری جلسه دوم لیگ برتر باشگاه های ایران تنها یک هفته فرصت باقی است هنوز تصمیمی برای اعلام آمادگی در لیگ نگرفته است.

در این بین زمزمه هایی نیز از انصراف یا واگذاری دو تیم نفت تهران در بخش لیگ بانوان و پارس جنوبی در بخش لیگ برتر مردان به گوش می رسد. در صورتی که تیم پارس جنوبی قصد کناره گیری یا واگذاری امتیاز خود در رقابتهای لیگ را داشته باشد وضعیت حضور تیم نایب قهرمان لیگ سال 87 در رقابتهای جام باشگاه های آسیا سال 2010 در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

هرچند باشگاه ابومسلم سبزوار با پیگیری های فدراسیون و بعد از سالها دوری تیم های استان خراسان در هندبال به لیگ برتر 87 وارد شد اما بحران های مالی این تیم درسال گذشته به حدی بود که در نیمه راه قصد کناره گیری از لیگ را داشت و این احتمال وجود دارد که نماینده هندبال خراسان در لیگ سال 88 حضور نیابد.

هرچند علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال سال گذشته با وارد کردن دو تیم ذوب آهن و ابومسلم بحران کاهش تیم های لیگ برتری را مرتقع کرد اما مشکلاتی چون حضور سرمایه گذاران در رشته فوتبال، قهرمانی مطلق تیم های اصفهانی، اعتراض به نحوه داوری در لیگ، نبود پخش تلویزیونی در رقابتهای لیگ هندبال و ... مشکلات این رشته را بیش از پیش کرده است.

بحران ها و اتفاقات روی داده در هندبال شرایط را به گونه ای پیش برده است که اگر همین روال ادامه داشته باشد باید منتظر کناره گیری 9 تیم از لیگ برتر و دسته اول هندبال باشیم.