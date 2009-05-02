مسابقات انتخابی تیم ملی فردا برگزار می شود/ حضور قطعی خداداد،کرمی و رجلی

به گزارش خبرنگار مهر، 25 تکواندوکار حاضر در اردوی تیم ملی فردا یکشنبه با حضور داوران رسمی در رقابتهای انتخابی شرکت خواهند کرد تا در نهایت ترکیب تیم ملی جهت اعزام به رقابتهای جام جهانی و همچنین اولین دوره المپیک هنرهای رزمی آسیا مشخص شود.

برهمین اساس حضور بهزاد خداداد که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته، یوسف کرمی و کوروش رجلی در مسابقات جام جهانی قطعی است. سایر نفرات حاضر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی در مسابقات انتخابی حضور پیدا خواهند کرد.

ضمن اینکه کادر فنی تیم ملی در وزن اول میثم باقری عضو تیم جوانه که مدال طلای جام فجر را کسب کرده و در ترکیب جوانه مبارزات خوبی در جام باشگاههای آسیا به نمایش گذاشت را به دیدارهای انتخابی دعوت کرده است.

رقابتهای جام جهانی 20 تا 24 خردادماه در باکو برگزار خواهد شد.