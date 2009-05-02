جعفر صانعی‌مقدم در این باره به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه‌ریزی قبلی قرار بود این مجموعه مستند اوایل خرداد تحویل شبکه شود و از آخر همان ماه روی آنتن برود، اما با توجه به شرایط موجود "شبی با مستند" احتمالا پائیز روی آنتن می‌رود.

وی درباره "بازی‌های کودکانه" یکی از قسمت‌های این مجموعه گفت: فرحناز شریفی به زودی تدوین این فیلم را به پایان می‌رساند. فیلمنامه تعدادی از این مستندها آماده شده و به زودی تصویربرداری شروع می‌شود.

صانعی‌مقدم افزود: با توجه به اینکه مستندها موضوع اجتماعی دارند و مسائلی را مطرح می‌کنند که در جامعه با آنها در ارتباطیم، در مرحله نگارش با ‌حساسیت و وسواس عمل می‌کنیم. این فیلم‌ها قرار است از تلویزیون پخش شود و به همین دلیل باید مقررات و ضوابط را در نظر داشته باشیم تا مشکلی برای نمایش آنها به وجود نیاید.

تهیه‌کننده "شبی با مستند" ادامه داد: هر مستند داستان و ساختار متفاوت دارد، اما از نظر موضوع شباهت‌هایی بین این آثار وجود دارد. موضوع‌هایی مانند حریم خصوصی، اینترنت، تلفن همراه و حتی آگهی‌های استخدام به نوعی با هم پیوند می‌خورند، اما تلاش ما این است که مستندها در فیلمنامه و ساختار مشابه نشوند و هریک به طور مستقل جذاب و تاثیرگذار باشند.

از میان 13 فیلم مستند این مجموعه "بازی‌های کودکانه" به کارگردانی عباس امینی به زودی آماده نمایش می‌شود. مهدی کرمپور، شهرام مکری، مهرداد زاهدیان، کاوه بهرامی‌مقدم ، فرحناز شریفی، لقمان خالدی، صادق جعفری، مهدی اسدی، مهدی قربانپور، سعید تارازی و علا محسنی این مستندها را کارگردانی می‌کنند.

هر یک از فیلم‌های این مجموعه 35 دقیقه‌ است و با حمایت و مشارکت موسسه توسعه تصویر شهر و شبکه چهار تولید می‌شود.