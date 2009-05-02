۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

"شبی با مستند" روی آنتن شبکه چهار می‌رود

مجموعه 13 قسمتی "شبی با مستند" به تهیه‌کنندگی جعفر صانعی‌مقدم از شبکه چهار پخش می‌شود.

جعفر صانعی‌مقدم در این باره به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه‌ریزی قبلی قرار بود این مجموعه مستند اوایل خرداد تحویل شبکه شود و از آخر همان ماه روی آنتن برود، اما با توجه به شرایط موجود "شبی با مستند" احتمالا پائیز روی آنتن می‌رود.

وی درباره "بازی‌های کودکانه" یکی از قسمت‌های این مجموعه گفت: فرحناز شریفی به زودی تدوین این فیلم را به پایان می‌رساند. فیلمنامه تعدادی از این مستندها آماده شده و به زودی تصویربرداری شروع می‌شود.

صانعی‌مقدم افزود: با توجه به اینکه مستندها موضوع اجتماعی دارند و مسائلی را مطرح می‌کنند که در جامعه با آنها در ارتباطیم، در مرحله نگارش با ‌حساسیت و وسواس عمل می‌کنیم. این فیلم‌ها قرار است از تلویزیون پخش شود و به همین دلیل باید مقررات و ضوابط را در نظر داشته باشیم تا مشکلی برای نمایش آنها به وجود نیاید.

تهیه‌کننده "شبی با مستند" ادامه داد: هر مستند داستان و ساختار متفاوت دارد، اما از نظر موضوع شباهت‌هایی بین این آثار وجود دارد. موضوع‌هایی مانند حریم خصوصی، اینترنت، تلفن همراه و حتی آگهی‌های استخدام به نوعی با هم پیوند می‌خورند، اما تلاش ما این است که مستندها در فیلمنامه و ساختار مشابه نشوند و هریک به طور مستقل جذاب و تاثیرگذار باشند. 

از میان 13 فیلم مستند این مجموعه "بازی‌های کودکانه" به کارگردانی عباس امینی به زودی آماده نمایش می‌شود. مهدی کرمپور، شهرام مکری، مهرداد زاهدیان، کاوه بهرامی‌مقدم ، فرحناز شریفی، لقمان خالدی، صادق جعفری، مهدی اسدی، مهدی قربانپور، سعید تارازی و علا محسنی این مستندها را کارگردانی می‌کنند.

هر یک از فیلم‌های این مجموعه 35 دقیقه‌ است و با حمایت و مشارکت موسسه توسعه تصویر شهر و شبکه چهار تولید می‌شود.

