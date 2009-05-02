مجموعه داستان خاکریز با موضوع دفاع مقدس در کردستان به چاپ رسید

حجت الاسلام محمد شریف شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: مجموعه داستانی خاکریز با موضوعات دفاع مقدس توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری به چاپ رسیده است.

وی به نقش ادبیات دفاع مقدس در اشاعه هنر متعهد در بین هنرمندان اشاره کرد و افزود: هدف اصلی انتشار این مجموعه انعکاس فداکاری و رشادتهای مردم در مقابل دشمن و ترویج روحیه ایثار و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس از زبان داستان بوده است.

وی اظهار داشت: حوزه هنری کردستان سعی کرده تا با تولید این اثر رسالت خود را با فراهم سازی زمینه تولید آثار ارزشی هنرمندان، بسترسازی برای نوآوری و خلاقیت در عرصه آثار ادبی، حمایت از انتشار آثار جوانان، معرفی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بسط و توسعه ادبیات دفاع مقدس در بین کلیه سطوح جامعه انجام دهد.

شریفی ضمن اعلام آمادگی حوزه هنری استان در حمایت کامل از انتشار داستانهای داستان نویسان جوان و متعهد استان که در زمینه های انقلاب و دفاع مقدس، دینی، اجتماعی، ایرانی و بومی به رشته تحریر در آمده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا تاکنون پنج مجموعه کتاب با عناوین آبیدرانه، حکایت باران و کوچه پر از عطر نام تو در زمینه شعر و هویت خالکوبی شده و خاکریز در زمینه داستان توسط حوزه هنری کردستان به چاپ رسیده است.

رئیس حوزه هنری کردستان یادآور شد: در مجموعه داستانی خاکریز داستانهایی از داستان نویسان کردستانی شکوفه محمدی، سعید هواسی، منصور ایمانی، مهین لطفی، کامران جباری، صابر رستمی سراب و افشین غفاری به چاپ رسیده است.