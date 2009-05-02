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۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

از سوی بعثه رهبری صورت گرفت؛

تجلیل از پرستاران مستقر در مکه مکرمه

تجلیل از پرستاران مستقر در مکه مکرمه

به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار از پرستاران ایرانی مستقر در مکه مکرمه توسط بعثه مقام معظم رهبری تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، جمعی از پرستاران و خدمتگزاران به زائران ایرانی خانه خدا در هیئت پزشکی سازمان حج جمهوری اسلامی ایران و مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه حضور داشتند.

مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در عربستان در مراسم تجلیل از پرستاران مرکز پزشکی مستقر در مکه مکرمه که در بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد، خطاب به پرستاران اظهار داشت: شما لباس خدمت پرستاری به تن کرده اید تا در سرزمین وحی به زائران خانه خدا خدمت کنید که این کار شما بسیار ارزشمند و گرانبها است.

حجت الاسلام و المسلمین بیات با اشاره به نامگذاری سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) به نام روز پرستار افزود: زینب کبری اسوه صبوری، تقوا و بردباری است و با توجه به ماهیت کار پرستاران این بهترین نامگذاری ممکن برای جامعه زحمت کش پرستاری کشور است.

شرکت کنندگان در این مراسم مشکلات و مسائل مورد نظر خود را با مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عربستان در میان گذاشتند.

در این مراسم هدایایی از سوی بعثه مقام معظم رهبری به پرستاران مرکز پزشکی حج جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.

کد مطلب 870679

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