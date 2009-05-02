سینمای مستند در مسیر تجربه شرایطی نوین قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد متن کامل پیام محمدرضا جعفری جلوه به دومین دوسالانه جایزه بزرگ شهید آوینی ویژه برترین مستندهای سال به این شرح است:
اسلام نابترین و پویاترین پاسخی است که انسان در تمامی دورانها برای پرسشهای راستین خویش در تمامی ابعاد یافته است و هنر ژرفترین، اثرگذارترین و ماندگارترین شیوهای است که آدمی برای بازتاب دادن اندیشهها و دریافتهای خود از جهان هستی و مکاشفات و تجلیات درون خویش برگزیده است.
امروز سینما فرصت نوینی در اختیار هنرمند مسلمان قرار داده است. شکوه حقایق ناگفته در انتظار یک تجلی دیگر و این بار با زبان سینماست، به ویژه سینمای مستند که با بیان نافذ خود تا اعماق جانها رسوخ میکند. هم از این روست که مستندسازان در طول تاریخ به یاری هنر متعهدانه و اثرگذار خویش، نقشی فرهنگساز و هشیارگر بر عهده گرفتهاند.
آفرینش هنری با اتکا به عناصر و مواریث فرهنگی اصیل و بهرهمندی از دستاوردهای معاصر، یکی از راهکارهای حفظ هویت جوامع است. هویتی که ریشه در اصل هر هویت، یعنی همان فطرت مشترک بشری دارد. سرمایهای که بی آن آدمی هیولا و حیوانی بیش نیست و پرواضح است که برای انسان ماندن و آدم شدن چه باید کرد و چه سان دین و هنر را پاسداشت که دین، همانی است که او در ما دمید و ما را آدمیوار به صحنه کشاند و هنر بازدم ماست در پاسخ به آن دم و حیات ما به این دم و بازدم است که گفت "هر نفسی که فرومیرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح ذات.
اینک سینمای مستند ایران برای آنکه مفرح ذات باشد یا به تعبیر شهید سیدمرتضی آوینی پالایشگر روح، شرایط نوینی را تجربه میکند و باید پا در مسیر تازهای نهد. راهی که توجه به مقتضیات رسانهای جهان امروز و آشنایی با تحولات فناورانه عرصه تولید و نمایش نیز گام نهادن در آن را گریزناپذیر میسازد. هم از این روست که باید تولید اندیشه، تبادل آن و آموزش طیف وسیعی از جوانان علاقمند در این زمینه جدی انگاشته شود.
توجه ویژه معاونت امور سینمایی به سینمای مستند در جهت وسعت بخشیدن به قلمرو فعالیت ها و تعمق رویکردهای اصیل، حضور پرشور سینماگران در حیطه تولید و عنایت به ضرورت فعالیتی پیگیر و ثمربخش، همگی سبب گردیده است تا این گستره، آکنده از تحرک و پویایی باشد. روزهایی سرشار از رشد کمی و شکوفایی کیفی آثاری که منبعث از هویتی شرقی، دینی و ایرانیاند و به دلیل طیف وسیع مضامین و ساختارهای خود، رنگینکمانی از تنوع فرهنگها، آداب، مناسک و آئینهای موجود در اقصی نقاط ایران اسلامی را جلوهگر میسازند.
باید به یاری رخدادهای فرهنگی گوناگون از جمله جایزه بزرگ شهید آوینی که نقش اثرگذاری بر سمتدهی در حوزه سینمای مستند دارد، یکرنگی و همدلی هنرمندان اقصی نقاط کشور را ستود و از گوناگونی تجارب، بهرهای وافر برد. امکان بیبدیلی که اینک و در این مراسم باشکوه به نحوی شایسته فراهم است و به یاری پروردگار متعال، ثمرات عدیده خود را در آینده جلوه گر خواهد ساخت.
آئین پایانی دومین دوسالانه جایزه بزرگ شهید آوینی عصر فردا یکشنبه 13 اردیبهشت در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.
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