رسانه ها به مشکل بازی های کشورهای اسلامی دامن نزنند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اخیر بازی های همبستگی، مسئولان ISSF درخواست کردند که ایرانی ها از درج نام خلیج فارس بر روی مدال ها اجتناب کرده و تنها به درج نام"خلیج" اکتفا کنند. این در حالی است که مقامات ایرانی این درخواست را رد کرده اند و عنوان شده نام "خلیج فارس" تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

بهرام افشارزاده در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر اخبار کذبی به گوش می رسد مبنی بر اینکه ایران از میزبانی این رقابت ها انصراف داده در حالی که ما برای این مسابقات برنامه ریزی کرده ایم و از حق خود نمی گذریم.

وی در ادامه تصریح کرد: من هرگونه خبری مبنی بر انصراف ایران از میزبانی این بازی ها را تکذیب می کنم و تاکید می کنم این موضوع را در نشستی که با دکتر محمد صالح قذدر دبیر فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی، خواهیم داشت، حل خواهیم کرد.

افشارزاده گفت: ما برای بازی های افتتاحیه و اختتامیه برنامه ریزی و هزینه کرده ایم و به این سادگی نمی توان همه چیز را بر هم زد. نمی دانم این اخبار از کجا سرچشمه می گیرد و به نظر می رسد رسانه های داخلی، بیش از دیگران به این مشکل دامن می زنند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص انتخاب خود به عنوان رئیس کمیته تدارکاتی بازی های آسیایی 2010 گوانگجو و 2012 لندن اظهار داشت: هدف کلی از انتخاب این کمیته نظارت و برنامه ریزی برای مسابقات آتی است. به هر صورت برای حضور موفق در مسابقات آتی، نیاز به تهیه و تنظیم تقویم و هماهنگی با فدراسیون هاست که انتخاب این کمیته می تواند به هرچه بهتر اجرا شدن برنامه های کمیته ملی المپیک کمک کند.