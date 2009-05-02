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۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

طرح تلاوت نور در 2700 مسجد و کانون استان تهران اجرا می‌شود

طرح تلاوت نور در 2700 مسجد و کانون استان تهران اجرا می‌شود

طرح تلاوت نور با هدف ترویج فرهنگ و ارزشهای قرآنی، در بیش از 2700 کانون و مسجد استان تهران اجرا خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای این طرح با تفسیر آیات همراه است که در کانونهای مساجد استان تهران اجرا می شود .

همزمان با اجرای طرح تلاوت نور، طرح تفسیر روزانه قرآن نیز اجرا می شود که افراد با انس بیشتر با قرآن و اشراف به نکات و تفسیر آیات به صورت کلی نیز آشنایی پیدا می کنند.

طرح تفسیر روزانه قرآن به همت ائمه جماعات مساجد با تبیین تفسیر همراه با تلاوت قرآن راهی آسان و سرشار از معنویت را فراروی نسل جوان و نمازگزاران قرار داده است.

برگزاری طرح سلام مسجد، طرح تلاوت نور، تفسیر روزانه قرآن، محافل انس با قرآن و مسابقات قرآنی، در قالب طرح آیات نور اجرا می شوند.

کد مطلب 870715

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