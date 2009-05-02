۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

فتاح:

23 میلیون یورو اعتبار به سد بار نیشابور اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر نیرو از تخصیص اعتباری بالغ بر 23میلیون یورو به سد بار نیشابور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز فتاح پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه تصفیه آب نیشابور از اختصاص 23 میلیون یورو اعتبار به سد بار این شهر و واگذاری قسط اول تکمیل ارتقاء حوزه آب این شهر خبر داد.

وزیر نیرو تصریح کرد: اگرچه در حوزه تصفیه آب در کل کشور کمی دیرگام برداشته ایم اما با این وجود می توان ادعا کرد که ایران در بخش تصفیه آب، جهش پرسرعتی را پیش گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: توجه به سرمایه گذاری در بخش پساب امری غیرقابل اجتناب بوده زیرا اکنون تولید و نیاز هم تراز یکدیگر قرار گرفته اند.

فتاح اتمام پروژه سد بار با مدت زمان 30 ماه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: افتتاح و بهره برداری کامل پروژه جمع آوری و تصفیه فاضلاب نیشابور یکی دیگر از افتخارات دولت است.

وزیر نیرو با تاکید بر این موضوع که مردم پشتیبان عزم راسخ دولت هستند، اذعان داشت: خوشبختانه حضور مردم در تمامی دولت ها به اثبات رسیده و بنا بر این حضور مردم مهمترین پشتوانه دولت تعریف می شوند.

وی در پایان مجموعه دولت را خدمتگذاران اصلی مردم معرفی کرد و افزود: یاری خداوند، حضور مردم و حمایت رهبر 3 اصل اساسی بر استمرار و استقرار نظام جمهوری است.

