پلیس امنیت فرآورده های دامی در مازندران تشکیل می شود

شمس علی هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه اندازی این پلیس با هدف نظارت بیشتر بر صنایع و مواد غذایی پروتئینی انجام می شود.

وی اظهار داشت: امروزه دام و طیور برای آرامش روانی استفاده می شود و باید به سلامت مواد غذایی و دامی توجه ویژه شود.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل پلیس امنیت فرآورده های دامی، در ارتقا سطح کیفی فرآورده های دامی تلاش بیشتری می شود.

به گفته شمس علی زاده، محور جامعه کنونی سالم سلامت دامپزشکی بوده و اساس سلامت را دامپزشکی تشکیل می دهد.

رئیس نظام دامپزشکی مازندران بیان داشت: دام سالم، غذای سالم و انسان سالم سه اصل مهم در سلامت بوده که باید توجه شود.

وی یادآور شد: عملکرد دامپزشکی و نظام پزشکی در ساماندهی دامپزشکان و نظارت بر مزارع پرورش دام مطلوب بوده است.