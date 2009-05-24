به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی که به ترتیب حروف الفبا در این گزارش به بررسی سخنرانیهای آنها درباره دانشگاه و دانشجو پرداخته شده از مطرح ترین کاندیداهایی هستند که یا خود و یا حامیان آنها در دانشگاهها نشستهای انتخاباتی برگزار کرده اند.

کاندیداها



احمدی نژاد

احمدی نژاد در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری که معتقد بود برخی محافل سیاسی رسانه‌ای این سئوال را مطرح کردند که چرا مهرورزی دولت نهم و نامه‌نگاری‌های احمدی‌نژاد شامل حال زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی و دانشجویان ستاره‌دار نمی‌شود، پاسخ داد: ما در ایران عنوانی به نام زندانی سیاسی نداریم. این را بارها مقامات قضایی اعلام کرده‌اند. در کشور ما قانون حاکم است. قوه قضاییه مستقل است و خود تصمیم می‌گیرد. توصیه‌ای هم که من کردم این بود که همه‌ قوانین قضایی و امکاناتی که یک فرد در ایران از آن برخوردار است در اختیار آن خانم هم قرار بگیرد و فکر می‌کنم این کار خوبی بود.

وی ادامه داد : بنده خودم با اصل اینکه کسی زندانی شود مخالفم ولی من نمی‌توانم در کار دستگاه قضایی دخالتی داشته باشم اما اینکه از بین سه میلیون و نیم دانشجویی که در کشور وجود دارد سه نفر هم خطایی کرده باشند و به درست یا غلط با آنها برخورد شده باشد به نظر من اصلا جای طرح ندارد.

محسن رضایی

محسن رضایی دیدار انتخاباتی در دانشگاه نداشت.

مهدی کروبی

مهدی کروبی در شیراز نیز در پاسخ به شعار حاضران مبنی بر اینکه "دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد" گفت: من شخصاً معتقدم که دانشجویان، ستاره‌های فروزان و آینده‌سازان ایران هستند و نباید آنها را ستاره‌دار کرد و اگر بخواهیم وضع موجود دانشجویان تغییر کند باید فعالیت دوچندان کنیم.

وی افزود: اگر پیروز شوم دانشجوی ستاره‌دار در ریاست جمهوری من وجود ندارد و با دانشجویان هم رابطه‌ تنگاتنگ دارم و همه‌ ما بدانیم که این نظام برخاسته از اراده‌ عظیم همین جوانان و دانشجویان است.

میرحسین موسوی

میرحسین موسوی در دیدارهای انتخاباتی در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان گفت: حضور دانشجویان در نشست های انتخاباتی بیانگر آگاهی و شعور سیاسی است. دانشگاهها باید فضای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مشکلات کشور را نقد کنند. بدون نقد نظام نمی تواند پایدار بماند و بدون آزادی دسترسی به اهداف انقلاب و اهداف ملی ناممکن است.

وی اضافه کرد: دانشجو حق مردم و خود می داند که از آزادی های عنوان شده در قانون بهره ببرد که متاسفانه این موضوع را در حال حاضر فراموش کرده ایم.

موسوی گفت: ما به دانشگاههایی نیاز داریم که آزاد و مستقل باشند. اساتیدی که مستقل باشند چون دانشجویان نباید احساس فشار کنند و از ستاره دار شدن، اخراج شدن و محروم شدن از تحصیل هراس داشته باشند. امیدوارم که رنگ سبز توسعه همه کشور را فرا بگیرد.

موسوی در برنامه های اقتصادی اش که طی بیانیه ای اعلام شده است در خصوص اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: نفت باید در پیوند با فرایند توسعه ملی درآید. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تأمین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در این صنعت تقاضای گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد.

وی گفت: باید شرایطی را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند.

حامیان کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاهها

محمدعلی رامین در همایش گروه حامی احمدی ‌نژاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در طول چهار سال گذشته برخی خواستند که برخی از روحانیون و برخی از دانشگاهیان را در برابر احمدی‌نژاد قرار دهند و تحریک کنند. علت آن بود که آنها نمی‌خواستند یک عنصر دانشگاهی که پرچم اسلام را به دست گرفته کشور را مدیریت کند و مخالفت‌ها برای آن است که دیگر یک دانشگاهی ادعای مدیریت کشور را نداشته باشد.

مناظره زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران ایران اسلامی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

نماینده دانشگاه آزاد اصفهان در بیانیه ای حمایت دانشجوان این دانشگاه را از میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد.

زهرا رهنورد نیز در جمع دانشجویان اصفهانی گفت: وقتی امروز به چهره شما دانشجویان نگاه می کنم از اینکه چرا از این افراد خلاق و پرشور در کشور بهره گرفته نمی شود تاسف می خورم. در این جمع آرزو می کنم که انتخابات ریاست جمهوری دهم برای شما دانشجویان آزادی بیان و اندیشه را به همراه داشته باشد.

رهنورد همچنین در همایش دوم خرداد گفت: به این امید که آزادی بیان،‌ قلم و اندیشه هرگز در دولت دهم فراموش نشود به این امید که دانشگاه‌هایمان استقلال داشته باشند و به این امید که دانشجوی زندانی هم نداشته باشیم.

مطالبات و سئوالات دانشجویان از کاندیداهای ریاست جمهوری

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) خطاب به برخی از کاندیداهای مطرح ریاست جمهوری دهم بیانیه‌ای صادر کرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی، مجموعه فرهنگی مذهبی امام رضا (ع) دانشگاه اصفهان، مجموعه فرهنگی مذهبی امام صادق (ع) دانشگاه اصفهان، انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه اصفهان، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در انتقاد به آنچه عملکرد حامیان اصلاح ‌طلبان خوانده‌اند، بیانیه‌ای خطاب به میرحسین موسوی صادر کردند.

دانشجویان از موسوی سئوالاتی در زمینه دلایل تخلفات دولت و عدم مشورت در تصمیم گیری ها طی حاکمیت دولت نهم، سیاست خارجی دولت نهم، راه حل مشکلات بیکاری جوانان ایرانی، حقوق اقلیت ها، شان و جایگاه معلمان در دولت دهم، چگونگی هزینه شدن 340 میلیارد دلاری در دولت نهم پرسیدند.